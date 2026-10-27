Pensión Bienestar: el requisito que excluye a mexicanos en Estados Unidos

Entrega de apoyos económicos a hombres de 60 a 64 años. Foto: Cuartoscuro.

Si eres mexicano, tienes 65 años o más y vives en Estados Unidos, hay un requisito que puede dejarte fuera de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Las reglas de México para 2026 exigen que vivas en territorio mexicano, aunque tengas la nacionalidad y cumplas con la edad requerida.

El apoyo equivale a 6 mil 400 pesos cada dos meses. Para muchas familias migrantes, ese dinero podría ayudar a cubrir gastos básicos, pero no todos pueden solicitarlo.

¿Puedes cobrar la Pensión Bienestar si vives en Estados Unidos?

La respuesta es no, si resides habitualmente en Estados Unidos. Las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación establecen que el programa está dirigido a mexicanos por nacimiento o naturalización de 65 años o más con domicilio actual en México.

El documento también señala que el programa no registra a personas que residan en el extranjero. Esto significa que tener una credencial mexicana, haber trabajado durante años en México o contar con familiares allá no sustituye el requisito de residencia.

La diferencia importa especialmente para quienes migraron hace décadas y ahora están pensando en su retiro. Cumplir 65 años no garantiza por sí solo el acceso a esta pensión.

¿Cuánto dinero entrega Bienestar en 2026?

La pensión otorga 3 mil 200 pesos mensuales, pagados de manera bimestral. Por eso, el depósito correspondiente a dos meses suma 6 mil 400 pesos.

Según la información oficial del programa, además de tener 65 años o más y ser mexicano por nacimiento o naturalización, debes residir en México y presentar documentos como acta de nacimiento, identificación vigente, CURP y comprobante de domicilio.

No se trata de un apoyo que puedas solicitar desde Estados Unidos únicamente por tener familiares o una dirección en México. La residencia es uno de los criterios de elegibilidad.

¿Qué pasa si ya recibías la pensión y te mudaste a Estados Unidos?

Las reglas de 2026 contemplan la baja del padrón cuando una persona beneficiaria cambia su domicilio y establece su residencia en el extranjero. En otras palabras, mudarte de manera permanente a Estados Unidos puede hacer que dejes de cumplir las condiciones para recibir el apoyo mexicano.

Si ya recibes la pensión y estás pensando en cambiar de país, consulta directamente a la Secretaría del Bienestar antes de tomar una decisión. No conviene asumir que basta con conservar la tarjeta o mantener una dirección en México.

Pago de pensiones y programa del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

También hay que distinguir la Pensión Bienestar de otros servicios financieros. La tarjeta de la Financiera para el Bienestar (Finabien) puede utilizarse para operaciones como el envío de remesas, pero eso no significa que permita cobrar la pensión mexicana viviendo en Estados Unidos.

¿La Pensión Bienestar puede afectar tu residencia en Estados Unidos?

Este punto requiere cuidado. No hay base suficiente para afirmar que solicitar una pensión mexicana provoque automáticamente la pérdida de una Green Card.

Las autoridades migratorias estadounidenses sí advierten que un residente permanente puede poner en riesgo su estatus si se establece de forma permanente en otro país o demuestra que Estados Unidos dejó de ser su hogar principal. Puedes consultar la explicación de USCIS sobre cómo conservar la residencia permanente.

Si también recibes el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), recuerda que la Administración del Seguro Social exige reportar cambios de ingresos, recursos y residencia que puedan afectar tus pagos. Revisa sus reglas de notificación del SSI antes de asumir que una ayuda extranjera no tiene consecuencias.

Para los mexicanos que envejecen en Estados Unidos, la pregunta no es solamente cuánto dinero ofrece México, sino qué requisitos deben cumplir para recibirlo sin poner en riesgo su estabilidad. Antes de hacer planes con los 6 mil 400 pesos, confirma tu elegibilidad con las autoridades correspondientes y no te fíes de publicaciones en redes sociales que prometan acceso al apoyo desde el extranjero.

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