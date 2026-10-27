Perfilan a Blanca Cruz García como presidenta provisional del INE tras renuncia de Taddei

Blanca Cruz García. Foto: Cuartoscuro

La consejera Blanca Cruz García, quien lleva solo unos meses en el cargo, se perfila para asumir de manera provisional las riendas del Instituto Nacional Electoral (INE).

A este acuerdo llegaron las 10 consejerías que permanecen en el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

El nombramiento aún debe pasar otros dos filtros: uno al mediodía, cuando las consejerías planteen este nombramiento a las representaciones de los partidos políticos, y el segundo, por la tarde noche de este martes, cuando la propuesta sea votada en sesión extraordinaria del Consejo General.

En la víspera, las consejerías se pronunciaron por una propuesta neutral que concentrara el aval de la mayoría de las 10 consejerías.

Elección llega tras renuncia de Taddei

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, presentada ante la Cámara de Diputados con efectos a partir del 26 de octubre de 2026, comenzó el procedimiento para elegir a quien la sustituirá al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y completará el periodo hasta 2032.

La renuncia de Guadalupe Taddei llegó en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y conflictos de interés en el INE, sobre los que el Órgano Interno de Control mantenía investigaciones abiertas. Sin embargo, en su carta de renuncia, la exconsejera presidenta no señaló esas indagatorias como motivo directo de su salida.

Taddei argumentó que la organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado mexicano que debe estar por encima de cualquier circunstancia o consideración personal.

También sostuvo que la estabilidad, independencia y fortaleza del INE son fundamentales para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos, esto tras las investigaciones por presuntas irregularidades en el instituto.

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