Nicola Porcella se aplica PrEP inyectable en vivo: ¿qué es y cómo ayuda a prevenir el VIH?

Nicola Porcella se somete a tratamiento. Foto: AFP

Nicola Porcella recibió una inyección de PrEP, un medicamento utilizado para prevenir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), durante una transmisión en vivo del programa Hoy.

La aplicación se realizó este viernes 6 de noviembre, frente a las cámaras del matutino, como parte de una explicación sobre las alternativas que existen para prevenir el VIH.

El procedimiento estuvo acompañado por el médico Arturo Orozco, del Grupo Especializado en Atención y Prevención de Enfermedades Infecciosas, quien explicó en qué consiste esta herramienta de prevención.

El médico señaló que el conductor peruano había pasado previamente por una valoración médica para determinar si era candidato a recibirla.

Durante la transmisión, el especialista explicó que la PrEP inyectable que recibió Nicola requiere aplicaciones cada dos meses, lo que representa seis inyecciones al año.

.@NicolaPorcella recibió en vivo en #Hoy la PrEP inyectable como método de prevención contra el VIH 💉 pic.twitter.com/VzFEXplLh8 — Programa Hoy (@programa_hoy) November 6, 2026

¿Qué es la PrEP y para qué sirve?

La PrEP es la profilaxis preexposición, una estrategia de prevención que consiste en utilizar medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de adquirir el VIH.

Está dirigida a personas que no viven con VIH y que pueden tener riesgo de contraer el virus.

Antes de comenzar a utilizarla, es necesario realizar una valoración médica y una prueba para descartar la infección.

Existen presentaciones en pastillas y alternativas inyectables de acción prolongada, la frecuencia de administración depende del medicamento que se utilice.

La PrEP no es una vacuna ni un tratamiento para personas que viven con VIH, su objetivo es prevenir la infección antes de una posible exposición al virus.

¿La PrEP inyectable está disponible en México?

La prevención del VIH también ha tenido avances recientes en México, el 24 de septiembre de 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que autorizó el registro sanitario del lenacapavir, un medicamento indicado para la profilaxis preexposición.

Esta alternativa tiene una característica distinta a la que se explicó durante la aplicación de Nicola, se administra mediante una inyección dos veces al año, es decir, cada seis meses.

La autorización sanitaria amplía las opciones disponibles para prevenir el VIH; sin embargo, el registro de un medicamento no significa por sí mismo que ya esté disponible en todas las unidades de salud.

¿La PrEP sustituye al uso de condón?

La PrEP ayuda a prevenir la infección por VIH, pero no protege contra otras infecciones de transmisión sexual.

Por ello, su uso debe acompañarse de orientación médica y otras medidas de prevención, como el uso del condón.

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