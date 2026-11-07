Galilea Montijo reacciona a la detención de Inés Gómez Mont y niega tener contacto con ella

Galilea Montijo fue cuestionada sobre Inés Gómez Mont Foto: Cuartoscuro

Galilea Montijo habló sobre la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, luego de que la exconductora fuera arrestada por autoridades migratorias el pasado 30 de octubre en Florida.

La conductora de televisión fue cuestionada sobre la situación legal de Gómez Mont, quien es su amiga y si mantenía contacto con ella. Al respecto, aseguró que desconoce lo que está ocurriendo y prefirió no profundizar en el tema.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Galilea Montijo aseguró que no tiene información sobre la situación que enfrenta la exconductora, aunque reconoció que se trata de un tema complicado debido a las personas involucradas.

“Es que no sé nada. Sé igual que ustedes, no sé absolutamente nada del tema de política, sé menos. Entonces, eh, es un tema complicado porque no sé nada, no sé nada. Hay niños de por medio que yo adoro y pues te duele a la gente que quieres, obviamente siempre”, mencionó.

La conductora también fue cuestionada sobre las reacciones que han surgido en redes sociales tras darse a conocer la detención de Inés Gómez Mont, por lo que pidió dejar de lado los comentarios negativos.

“Las redes sociales, mira, eh, ahí están siempre para lo malo y nunca para acordarse de lo bueno. Y este mundo que de verdad necesitamos, vean todo lo que está pasando. Híjole, necesitamos, yo creo que más vibra buena que mala”, expresó.

Sin embargo, al ser cuestionada nuevamente sobre el caso, Galilea Montijo prefirió no dar más declaraciones.

Inés Gómez Mont tiene órdenes de aprehensión en México

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, habló sobre la situación legal de la exconductora de televisión en México, asegurando que su detención fue por temas migratorios, pero si es deportada, las autoridades mexicanas la aprehenderían al momento de ingresar a territorio nacional, ya que tiene órdenes de aprehensión en su contra.

“Inés N habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos”, señaló Godoy.

Los delitos de los que se le acusa son delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, aunque la Fiscalía y las autoridades mexicanas puntualizan la presunción de inocencia de la exconductora, asegurando que serán los tribunales mexicanos los que determinen su responsabilidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.