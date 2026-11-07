Diputados discutirán convocatoria para renovar presidencia del INE la próxima semana

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

La Cámara de Diputados discutirá el próximo jueves 12 de noviembre el acuerdo de la convocatoria para elegir a quien sustituirá a Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El legislador señaló que buscará un acuerdo por consenso para que la próxima titular del árbitro electoral tenga legitimidad y no llegue cuestionada por una decisión de mayoría.

Monreal busca consenso para elegir a la nueva presidenta del INE

En entrevista con medios de comunicación en San Lázaro, Monreal explicó que la discusión de la convocatoria se realizará después de la votación del Presupuesto en lo particular.

“Terminando la votación del presupuesto en lo particular, entonces nos avocaremos ese mismo día a lo del acuerdo de la convocatoria”, señaló.

El diputado zacatecano dijo que, en lo personal, preferiría que el proceso se resolviera por consenso, pues considera que una elección mediante mayorías podría generar cuestionamientos sobre la persona que ocupe la presidencia del INE.

“A mí en lo personal me gustaría que fuera por consenso, de verdad es tan profundo el tema que si nosotros aplicamos la mayoría como en la Constitución y la Ley dicen, si nosotros aprobamos la convocatoria por mayoría y después por mayoría el Consejo Técnico Consultivo y después por mayoría a la presidenta sustituta va a nacer cuestionada”, afirmó.

Confirman recorte de 5 mil millones de pesos al INE

Por otra parte, Ricardo Monreal confirmó que el presupuesto del INE para 2027 tendrá una reducción cercana a 5 mil millones de pesos, año en que se organizará la elección intermedia.

Explicó que esos recursos se reasignarán a distintas áreas, entre ellas la Secretaría de las Mujeres, áreas naturales y educación inicial.

“Disminución de recursos de cerca de cinco mil millones de pesos que se reasignan, una parte a la Secretaría de la Mujer, otra parte a áreas naturales y algo a educación inicial”, indicó.

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