¿Por qué el IMSS y el ISSSTE dan aguinaldo y la Pensión Bienestar no?

Foto: Cuartoscuro.

La llegada del fin de año genera dudas entre las personas adultas mayores sobre el pago del aguinaldo. Sin embargo, existe una diferencia entre quienes reciben una pensión del IMSS o ISSSTE y quienes son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar.

¿Por qué el IMSS y el ISSSTE sí pagan aguinaldo?

Las pensiones del IMSS y el ISSSTE forman parte de los sistemas de seguridad social relacionados con la vida laboral de las personas trabajadoras.

En el caso del IMSS, los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión.

Por su parte, la legislación del ISSSTE contempla una gratificación anual para determinados tipos de pensionados, como quienes reciben una pensión por riesgos de trabajo o invalidez.

Es importante considerar que no todas las pensiones tienen necesariamente las mismas condiciones.

¿Por qué la Pensión Bienestar no entrega aguinaldo?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene una naturaleza diferente. Se trata de un derecho social reconocido en la Constitución y no de una prestación derivada de una relación laboral o de las cotizaciones realizadas durante la vida de una persona.

Este programa está dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más, sin exigir que hayan trabajado en una institución o acumulado semanas de cotización. Por esa razón, sus reglas establecen un apoyo económico fijo y no contempla un pago adicional por concepto de aguinaldo.

¿Cuánto reciben los adultos mayores en noviembre de 2026?

La Pensión Bienestar contempla un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales durante 2026.

El último depósito del año corresponde al periodo noviembre-diciembre y se realiza del 3 al 27 de noviembre, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.

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