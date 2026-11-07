¿Quién es Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de Donald Trump?

Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de Donald Trump

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump y figura clave de su política migratoria, asumió como nuevo jefe de gabinete del presidente estadounidense, en sustitución de Susie Wiles.

¿Quién es Stephen Miller nuevo jefe de gabinete de Trump?

Stephen Miller creció en Santa Mónica, Los Ángeles. Graduado de la Universidad de Duke, donde dirigió un periódico estudiantil conservador, Miller diseñó buena parte de la estrategia de decretos presidenciales que Trump ha utilizado para impulsar su agenda, desde las redadas migratorias hasta los aranceles.

A sus 41 años, Miller es un aliado cercano y leal al movimiento Make America Great Again (MAGA). A diferencia de su antecesora, caracterizada por mantener un perfil discreto, el funcionario suele aparecer ante las cámaras y defender públicamente las decisiones de Donald Trump.

De acuerdo con información citada por el Wall Street Journal, Miller dio instrucciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para incrementar las detenciones y deportaciones durante este año.

Entre las acciones vinculadas con esa política estuvieron las redadas migratorias en una tienda Home Depot de Los Ángeles, que provocaron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, así como el envío de miles de soldados por decisión de Trump.

Miller ha defendido su postura con el argumento de que el control migratorio es necesario para proteger a Estados Unidos y a la civilización occidental.

En otro momento, durante el debate legislativo sobre el proyecto central del segundo mandato de Trump, advirtió: “Estaremos debatiendo estos asuntos sobre las ruinas de Occidente si no controlamos la migración”.

El asesor que impulsa la agenda de Trump

Durante el segundo gobierno republicano, las propuestas de Miller han ganado mayor peso dentro de la Casa Blanca. El ex presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, lo describió como “el cerebro de Trump”.

Entre sus iniciativas estuvo impulsar el uso de una antigua ley de tiempos de guerra para deportar a migrantes indocumentados. También generó críticas al señalar que la Casa Blanca evaluaba suspender el habeas corpus para personas sujetas a deportación.

Su cercanía con Trump solo se vio afectada durante el conflicto entre el presidente y el empresario Elon Musk. Su esposa, Katie Miller, había trabajado como asesora y portavoz en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), vinculado a Musk.

Con su llegada a la jefatura de gabinete, Miller se consolida como una de las figuras con mayor influencia en la política migratoria y la agenda del presidente estadounidense.

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