Rusia niega restricciones por supuesto caso de peste neumónica en Siberia

Rusia niega restricciones tras caso de peste neumónica. Foto: AFP

Las autoridades de Rusia negaron este martes que hayan impuesto restricciones sanitarias en la región de Irkutsk, Siberia, tras la muerte de una empleada de un instituto dedicado a combatir la peste. La joven, identificada como Daria Shipilova, de 28 años, habría muerto por una neumonía de causa aún no determinada.

La versión sobre un posible caso de peste neumónica generó preocupación debido a que esta enfermedad puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias y puede ser mortal. Sin embargo, las autoridades rusas aseguraron que durante la autopsia no se detectó la enfermedad.

Rusia niega restricciones por supuesto caso de peste neumónica

El organismo ruso de control sanitario, Rospotrebnadzor, calificó como falso un documento que circula en internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas en Irkutsk.

A través de Telegram, la institución afirmó que el documento no procede de fuentes oficiales y señaló que, hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión para establecer restricciones en la región. Asimismo, Rospotrebnadzor aseguró que la situación sanitario-epidemiológica en Irkutsk permanece estable.

¿Qué se sabe de la muerte de Daria Shipilova?

Medios rusos reportaron que Shipilova pudo haber contraído peste neumónica después de que se rompiera un tubo de ensayo en un laboratorio del instituto donde trabajaba.

El medio People of Baikal, que citó a fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó que hasta 200 personas que pudieron tener contacto con la mujer se encontraban en cuarentena. Otros medios también señalaron la posibilidad de que se tratara de un accidente de laboratorio.

No obstante, las autoridades rusas mantienen otra versión sobre la causa de muerte.

Autoridades de Irkutsk descartan peste neumónica

El gobernador regional, Igor Kobzev, informó que una comisión de expertos determinó que la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada. A su vez, agregó que ningún empleado del instituto dedicado a combatir la peste había acudido al médico desde la muerte de la joven.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la peste neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse mediante gotículas, mientras que la peste bubónica afecta principalmente los ganglios linfáticos y suele transmitirse mediante pulgas infectadas.

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