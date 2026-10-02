Cuerpo hallado en autopista Chamapa-Lechería es de Sofía Madai, niña desaparecida en Tultitlán

Sofía Madai Calzada Calzada. Foto: FGEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el cuerpo de la menor localizado sin vida a orillas de la autopista Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli, corresponde a Sofía Madai Calzada Calzada, niña de primaria reportada como desaparecida el pasado 26 de septiembre en Tultitlán, Estado de México (Edomex).

Sofía Madai desapareció el 26 de septiembre

Sofía Madai fue reportada como desaparecida el 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez, en Tultitlán. Tras su desaparición, sus padres y familiares emprendieron una campaña para localizarla.

Tres días después, la tarde del 29 de septiembre, el colectivo de madres buscadoras “Lirios Buscadores” informó que había recibido el reporte sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida, abandonado a orillas de la autopista Chamapa-Lechería, en el perímetro de San Martín Obispo.

El cuerpo se encontraba en la primera etapa de descomposición y fue trasladado al anfiteatro de Cuautitlán para realizar los procedimientos correspondientes y establecer su identidad.

Confirman identidad de Sofía Madai

Fue durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes cuando el Servicio Médico Forense confirmó a la familia de Madai que el cuerpo localizado correspondía a la menor.

Se espera que en las próximas horas sus restos sean entregados a su familia para que sean velados en el que fuera su hogar, en Tultitlán.

No hay personas detenidas

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio.

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