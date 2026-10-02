¡Con la cara en alto! Renata Zarazúa cae ante Aryna Sabalenka en el China Open 2026

Renata Zarazúa pierde en el China Open 2026 foto: AFP

Renata Zarazúa cayó ante Aryna Sabalenka, número dos del mundo, en el China Open 2026, por lo que su participación en el torneo llegó a su fin después de que la bielorrusa se llevara el partido en dos sets.

La mexicana perdió 6-1 y 6-3 en 62 minutos, en un encuentro en el que Sabalenka tomó el control desde los primeros momentos y logró dominar gracias a su servicio y sus golpes de fondo.

Cabe señalar que la tenista azteca llegaba a esta ronda después de derrotar a Anna Bondar por 7-6(4) y 6-3 en su debut en Beijing, el pasado 30 de septiembre, exactamente el día de su cumpleaños 29.

Con este resultado sumó su segunda victoria durante la temporada en un torneo WTA 1000, aunque en la segunda ronda terminó perdiendo ante una de las mejores tenistas del mundo actualmente.

¿Cómo fue el partido entre Renata Zarazúa y Aryna Sabalenka?

Aryna Sabalenka marcó una gran diferencia desde los primeros momentos, pues logró un quiebre con el que se puso 2-0 y después volvió a romper el servicio de la mexicana para colocarse 5-1.

Con la ventaja que tenía, la bielorrusa logró cerrar el primer set con un 6-1 en apenas 31 minutos, dejando a Zarazúa con pocas oportunidades de responder.

Ya en el segundo set, la mexicana logró mantenerse con mayor cercanía en el marcador, pero Sabalenka terminó por imponerse y consiguió una racha de 12 puntos consecutivos para tomar ventaja de 3-1.

Pese a los esfuerzos de Zarazúa por mantenerse en el encuentro, Sabalenka terminó imponiéndose nuevamente por 6-3 para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Ahora Aryna se enfrentará en la tercera ronda a la checa Nikola Bartunkova, número 26 del torneo, quien avanzó tras vencer 6-2 y 6-2 a Magdalena Frech.

Por su parte, Renata Zarazúa subió algunas posiciones en el ranking gracias a su victoria previa ante Bondar, cerrando así su participación en Beijing.

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