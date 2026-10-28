Día de Muertos 2026: ¿qué estados tendrán megapuente de 5 días de descanso?

Megapuente por Día de Muertos 2026 Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó en el calendario oficial de 2025-2026 que no habrá clases el día viernes 30 de octubre hasta el lunes de 2 noviembre para los alumnos de educación básica, pero en algunos estados como Veracruz y San Luis Potosí, tendrán un día más de asueto, siendo un total de 5 días.

¿Cuándo será el megapuente de Día de Muertos en Veracruz?

En Veracruz, la Secretaría de Educación estatal (SEV) confirmó la suspensión de actividades escolares del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre en la mayor parte del estado. En cambio, en 47 municipios indígenas, el descanso se extenderá hasta el martes 3 de noviembre, por lo que los estudiantes regresarán a clases el miércoles 4.

La medida abarca planteles de educación básica y media superior en los municipios señalados. La dependencia explicó que el objetivo es preservar y transmitir el patrimonio cultural de las festividades dedicadas a los difuntos.

¿Qué municipios de Veracruz tendrán cinco días sin clases?

Los siguientes 47 municipios tendrán suspensión de actividades escolares hasta el martes 3 de noviembre:

Astacinga

Atlahuilco

Benito Juárez

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coetzala

Coxquihui

Coyutla

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chontla

Chumatlán

Espinal

Filomeno Mata

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Magdalena

Mecatlán

Mecayapan

Mixtla de Altamirano

Pajapan

Papantla

Platón Sánchez

Playa Vicente

Rafael Delgado

Los Reyes

San Andrés Tenejapan

Soledad Atzompa

Soteapan

Tantoyuca

Tehuipango

Tequila

Texcatepec

Texhuacán

Tlachichilco

Tlaquilpa

Tlilapan

Xoxocotla

Zaragoza

Zongolica

Zontecomatlán de López y Fuentes

Zozocolco de Hidalgo

Tatahuicapan de Juárez

Uxpanapa

Santiago Sochiapan

¿Cuándo será el megapuente en San Luis Potosí?

En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció días de descanso para facilitar los traslados familiares hacia los municipios de la Huasteca Potosina, donde se celebra el Xantolo.

El periodo contempla las siguientes fechas:

Jueves 29 de octubre: inicio del descanso escolar anunciado

inicio del descanso escolar anunciado Viernes 30 de octubre: suspensión de actividades

suspensión de actividades Sábado 31 de octubre: celebraciones de Xantolo y Día de Muertos

celebraciones de Xantolo y Día de Muertos Domingo 1 de noviembre: actividades tradicionales

actividades tradicionales Lunes 2 de noviembre: descanso por el Día de Muertos

descanso por el Día de Muertos Martes 3 de noviembre: reanudación de clases

Aunque el periodo abarca cinco días consecutivos, del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre, el sábado y el domingo corresponden al fin de semana. La medida contempla días adicionales de suspensión escolar para facilitar la participación en las celebraciones

¿Qué es el Xantolo?

El Xantolo es una celebración tradicional de la Huasteca Potosina dedicada a honrar a las personas fallecidas. Durante estas fechas se realizan actividades que incluyen danzas, música, altares, ofrendas y gastronomía regional.

El descanso anunciado busca facilitar que las familias se trasladen a sus comunidades y participen en estas expresiones culturales.

¿El viernes 30 de octubre no habrá clases en todo México?

El calendario escolar contempla el viernes 30 de octubre de 2026 como fecha de sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar para educación básica. Sin embargo, las suspensiones adicionales anunciadas por los gobiernos estatales responden a disposiciones específicas.

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