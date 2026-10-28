Checo Pérez corre por Reforma y consiente a sus fans: los mejores momentos desde CDMX

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la Fórmula 1, corrió este miércoles en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México como parte del Show Run de Cadillac rumbo al Gran Premio de México 2026.

El apodado “Rey de las Calles” se apoderó del asfalto capitalino, derrapó frente a los fans y se bajó de su monoplaza para saludar a la gente que se hizo presente, incluyendo a un niño que se saltó las barricadas para pedirle un autógrafo.

Ese niño se gastó toda la suerte de su vida para colarse hasta ahí hahaha pero Checo siempre tan lindo se tomó la foto y le firmó su gorra igual 💛 pic.twitter.com/M3c5E8qcxQ — Marie🌸 (@ma_fe79) October 28, 2026

Checo Pérez corre con su monoplaza de Cadillac en Reforma

Cerca de las 10:15 horas, el “safety car”, que en esta ocasión fue una camioneta Escalade, comenzó su recorrido por Paseo de la Reforma para inspeccionar las condiciones del asfalto antes de que Checo Pérez saliera para el Show Run de Cadillac.

Unos minutos más tarde, se sumaron más ejemplares de Escalade, así como otros modelos de la marca estadounidense y un coche clásico, para desfilar por una de las rutas principales de la Ciudad de México.

Poco antes de las 10:30, Checo Pérez dio su primera vuelta de inspección para revisar el balance del monoplaza F2 modificado mientras agitaba la mano saludando a los miles de aficionados que se dieron cita en la calle más emblemática del país.

El piloto tapatío se dio la vuelta por puntos de imporancia histórica como la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, en donde derrapó por varios segundos y dejando a la glorieta de la Victoria Alada con olor a caucho quemado, para deleite de los fans.

Por fin donitas de Checo a una mano con el sonido del motor de fondo 🔥 pic.twitter.com/4MFmFoStRT — Marie🌸 (@ma_fe79) October 28, 2026

A las 10:35 horas, Checo Pérez completó el primer sprint de calentamiento por Paseo de la Reforma y se bajó de su monoplaza para saludar por unos segundos a la fanaticada mexicana.

Poco antes de las 11:00 horas, el safety car de Cadillac volvió a salir a las calles de la Ciudad de México, anunciando el regreso de Checo Pérez al asfalto para un segundo asalto.

Así se vivió el Show Run de Cadillac en CDMX | Foto: Reuters

Una hora antes del mediodía, el también apodado “Ministro de Defensa” hizo una muestra de la velocidad de Cadillac en la primera muestra callejera de la escudería estadounidense en tierras mexicanas.

Por unos minutos, los aficionados capitalinos pudieron escuchar el rugido del motor pasando por una de las calles más transitadas de su ciudad.

Finalmente, Checo Pérez se bajó de su monoplaza al pie del Ángel de la Independencia y se acercó a las barricadas para quitarse el casco y saludar a los fans, quienes le gritaron y tomaron fotos.

Checo saludando a la gente, qué suertudos son nunca se laven la mano 😭🫶🏻 pic.twitter.com/CSmzH0zOP9 — Marie🌸 (@ma_fe79) October 28, 2026

Un niño se saltó la barda para pedirle un autógrafo y el mexicano accedió.

El Show Run de Cadillac en la Ciudad de México terminó con Checo Pérez haciendo unos últimos derrapes y dando un par de vueltas finales por Paseo de la Reforma.

Checo Pérez derrapó al pie del Ángel de la Independencia | Foto: Reuters

Finalmente, los aficionados pudieron apreciar una carrera entre vehículos de Cadillac, mostrando la potencia de sus coches a unos días del GP de México 2026.

Checo Pérez presume su traje tricolor para el GP de México

Checo Pérez presentó su nuevo uniforme de Cadillac con tonalidad blanca y detalles en alusión a la bandera de México, que usará en el GP de México 2026 del próximo 1 de noviembre.

“Estoy contento de estar aquí en mi país después de no venir el año pasado”. Checo Pérez

EL TRAJE ESPECIAL DE CHECO PARA SUS 300 CARRERAS CON LOS COLORES DE LA BANDERA DE MÉXICO 😭🇲🇽🫶🏻✨ pic.twitter.com/PrG89sk48C — Marie🌸 (@ma_fe79) October 28, 2026

Pérez también habló de lo que hay detrás de sus 300 grandes premios en la Fórmula 1. “Hay que tener mucha disciplina y compromiso, esto significa estar fuera de tu país durante muchas semanas, una preparación física y mental“, dijo.

El piloto agradeció a los aficionados que trasnocharon en las calles.

“Muchas gracias por estar aquí, entiendo el esfuerzo que hace. Ustedes son los grandes responsables de mi regreso a la Fórmula 1“, remató.

Clara Brugada y Checo Pérez inauguraron el Show Run de Reforma

Checo Pérez y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en compañía de distintas autoridades, encabezaron el corte de listón cerca de las 10:00 horas para inaugurar oficialmente el Show Run de Cadillac en Paseo de la Reforma.

“Hoy, Paseo de la Reforma no tendrá límite de velocidad para ti, Checo, y no te infraccionaremos”. Clara Brugada

El piloto mexicano participó en la ceremonia que marca el inicio de las actividades de exhibición ante los aficionados reunidos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

El evento forma parte de los festejos previos al Gran Premio de México 2026, donde el tapatío alcanzará la cifra de 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

Miles de aficionados esperaron desde temprano en Reforma

Los aficionados de la Ciudad de México, y otras partes de la República, llegaron desde temprano al Paseo de la Reforma para ver a Checo Pérez corriendo previo al GP de México 2026.

“No todos los días se puede ver a Checo Pérez en tu ciudad“, dijo un aficionado que se adelantó por varias horas a la llega del piloto mexicano.

¡TODOS QUIEREN VER A CHECO! 🏁🇲🇽🥹



El orgullo que el piloto mexicano ha llevado a todo el país se muestra previo al Showrun en la Ciudad de México pic.twitter.com/EsaW9X8rHx — Claro Sports (@ClaroSports) October 28, 2026

Cabe destacar que la última vez que Sergio Pérez hizo un show run en tierras mexicanas fue en 2024, cuando aún pertenecía a Red Bull, aunque fue en Guadalajara, Jalisco.

El apodado “Rey de las Calles’ correrá su gran premio número 300 el próximo domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Un show run para celebrar la renovación de Checo Pérez con Cadillac

El show run de la Ciudad de México transcurrió unos minutos después de que Cadillac anunciara oficialmente la renovación de Checo Pérez en sus filas hasta el año 2029.

“Sergio Pérez ha estado con nosotros desde el primer día. Ahora se queda para lo que venga, comprometiéndose con el equipo Cadillac Formula 1 al menos hasta 2029. Juntos, seguimos construyendo”, se puede leer en la página oficial.

Checo Perez, extended. pic.twitter.com/lmrHE2lGpb — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

El anuncio de la renovación de Checo por varios años más en la escudería Cadillac llega en el marco de su celebración por los 300 GP y a días de llevarse a cabo el Gran Premio de México.

“Unirme al equipo Cadillac Formula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo”, mencionó Checo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.