Lemus investigará agresiones tras marcha por el agua en Jalisco; suman 12 manifestantes liberados

Pablo Lemus pide investigar detenciones tras protesta por agua Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a la Fiscalía estatal revisar los posibles abusos de autoridad durante la marcha para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Además, se informó que suman 12 las personas liberadas tras las detenciones.

¿Quiénes son los 12 manifestantes liberados en Jalisco?

La Fiscalía del Estado informó que de las 39 personas detenidas tras los enfrentamientos del domingo, 12 fueron liberadas, aunque continúan bajo investigación por la presunta comisión de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

El Ministerio Público determinó su libertad con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposición que permite continuar con la investigación sin mantener a las personas detenidas bajo determinadas condiciones.

Las personas liberadas son:

Verónica Nayeli “N”

Iván “N”

Marisol “N”

María Fernanda “N”

Xalli Yenelli “N”

Alejandra “N”

Adriana María Emilia “N”

Adriana Gabriela “N”

Daniela “N”

Laura Montserrat “N”

Hannia Montserrat “N”

Gustavo “N”

La liberación no significa que las investigaciones hayan concluido, pues la Fiscalía mantiene abiertas las carpetas correspondientes.

FISCALÍA INFORMA



La madrugada de este 12 de Octubre fueron puestas en libertad dos personas más, de las 39 detenidas luego de los actos violentos registrados durante la manifestación realizada en el exterior de Casa Jalisco, con lo que suman 12 manifestantes en libertad. pic.twitter.com/Scoh0Kblyc — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 12, 2026

Lemus pide investigar posibles abusos de autoridad

A través de un mensaje en video, el gobernador señaló que solicitó a la Fiscalía revisar las detenciones desde la noche del domingo.

“Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción”, expresó.

El mandatario también pidió analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia para determinar cómo actuaron los elementos policiales y, en caso de comprobarse excesos, aplicar las sanciones correspondientes.

Los enfrentamientos duraron al menos dos horas. Durante ese periodo, un grupo de manifestantes lanzó piedras, latas y botellas contra una valla antimotines. Las autoridades también utilizaron chorros de agua desde una pipa para dispersar a los inconformes.

El gobernador afirmó que un grupo de aproximadamente 400 personas, algunas encapuchadas, llegó a Casa Jalisco y presuntamente agredió a mujeres policías con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas.

Ayer fue un día difícil para Jalisco. Por un lado, hubo una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles. Por otro, vivimos un episodio que nos duele como ciudad.



Lamentablemente, la violencia terminó por opacar una manifestación que… pic.twitter.com/cC3ZyZ3VCz — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 12, 2026

Reportan policías lesionados y 59 personas heridas

Lemus informó que dos policías se encuentran en estado grave: uno presenta una fractura de cráneo y otro perdió un dedo tras ser golpeado con un tubo con filo.

Además, señaló que la jornada dejó 59 personas lesionadas y afectaciones a familias, periodistas y adultos mayores que se encontraban en un hogar de descanso ubicado junto a Casa Jalisco. Según el mandatario, algunos residentes presentaron crisis de ansiedad.

El gobernador indicó que la situación ya fue informada a la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió que el Gobierno de Jalisco explique lo ocurrido y dé a conocer los nombres de las personas detenidas.

Gobierno de Jalisco mantiene acciones por el agua

En relación con las demandas de la protesta, Lemus reiteró que su administración trabaja para mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Aseguró que el cierre del suministro proveniente de la presa Las Pintas ya contribuye a mejorar el líquido que llega a los hogares. También mencionó la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora número uno, ubicada en Miravalle.

Asimismo, dijo que espera que el Congreso de Jalisco apruebe su iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara.

Mientras continúan las investigaciones por los hechos del domingo, la Fiscalía deberá determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas y esclarecer las circunstancias de las detenciones y los enfrentamientos.

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