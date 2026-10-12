México registra 303 homicidios en segunda semana de octubre; Sinaloa encabeza cifras con 59 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la segunda semana de octubre de 2026, México registró 303 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 59 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 140 homicidios, de los cuales 46 se registraron el viernes 9 de octubre; 37 el sábado 10 y 57 el domingo 11 de octubre.

La SSPC registró 303 asesinatos entre el lunes 5 de octubre y el domingo 11 de octubre de 2026, lo que representa un aumento de 26.78 %, respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 239.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 59

Homicidios por día y estados con más denuncias

5 de octubre: 38

Chihuahua: 5

Sinaloa: 4

Edomex: 4

6 de octubre: 32

Sinaloa: 7

Edomex: 5

Guanajuato: 4

7 de octubre: 40

Sinaloa: 8

Guanajuato: 4

Edomex: 4

8 de octubre: 53

Sinaloa: 18

Edomex: 5

Chihuahua: 5

9 de octubre: 46

Sinaloa: 10

Edomex: 7

Chihuahua: 5

10 de octubre: 37

Guanajuato: 6

Edomex: 6

Sinaloa: 2

11 de octubre: 57

Sinaloa: 10

Edomex: 9

Chihuahua: 6

Total en la semana: 303

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 43 mil 736 homicidios dolosos.

Aumentan homicidios en Sinaloa pese al envío de miles de efectivos

Debido a la escalada de violencia en Sinaloa, estado donde ha aumentado el número de homicidios, el 15 de septiembre de 2026 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó a las labores de seguridad 836 elementos, mientras que la Secretaría de Marina desplegó 1,000 efectivos navales en la entidad.

Ese mismo 15 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional informó del traslado de 1,500 elementos del Ejército y 100 integrantes de Fuerzas Especiales a Mazatlán.

En un comunicado del 18 de septiembre, el Gabinete de Seguridad reportó que el total de elementos federales desplegados en Sinaloa superaba los 20 mil, después de los refuerzos.

Pese a lo anterior, en septiembre Sinaloa registró 114 homicidios, cifra que lo colocó en segundo lugar nacional, solo por debajo del Estado de México, que reportó 116 casos.

En lo que va de octubre, en Sinaloa se han registrado 73 asesinatos, por lo que, hasta ahora, ocupa el primer lugar en denuncias por este delito.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Septiembre: 114

Los cinco estados que concentran el mayor número de casos de homicidios del 1 al 11 de octubre de 2026 son los siguientes:

Sinaloa: 73

Edomex: 54

Guanajuato: 35

Chihuahua: 32

Baja California: 27

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 13 mil 135 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 1123, seguido por Baja California con 1081 y Sinaloa con 1053.

Guanajuato: 1123

Baja California: 1081

Sinaloa: 1053

Chihuahua: 1024

Estado de México: 872

Guerrero: 714

Morelos: 686

Michoacán: 633

Veracruz: 623

Jalisco: 619

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Baja California Sur: 47

Nayarit: 43

Durango: 37

San Luis Potosí: 35

Yucatán: 20

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