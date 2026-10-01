Octubre, mes que destapa secretos, cambios y nueva energía, según la Güera de las Estrellas

La Güera de las Estrellas destacó que octubre llegó con una energía marcada por cambios, reencuentros, verdades que salen a la luz y distintos movimientos astrológicos.

Durante su participación en el noticiero A las Nueve en Uno, la astróloga habló sobre lo que, desde su interpretación, depara el décimo mes de 2026 y destacó algunas fechas que tendrán especial importancia.

“Va a ser un mes de impacto, un mes de portales, un mes de verdades, un mes de reencuentros, entre otras cosas”, resaltó.

¿Qué pasará en octubre, según la Güera de las Estrellas?

Señaló que el mes estará marcado por diferentes acontecimientos astrológicos y mencionó que podrían salir a la luz secretos y presentarse cambios en distintos ámbitos.

“Tenemos muchísimas cosas, se van a destapar secretos, ya lo estamos viendo en todos lados, incluso va a haber muchos amores clandestinos”, explicó.

La astróloga también relacionó este periodo con la presencia del agua y mencionó huracanes, tornados y tormentas tropicales, además de pedir que estos fenómenos no tengan impacto en México ni en otros países.

“Uno de los protagonistas este mes, pues es el agua. Los huracanes, tornados, tormentas tropicales, muchas cosas, huracanes, que bueno, vamos a pedir que se vayan degradando”, detalló.

En ese sentido, también hizo un llamado a cuidar las calles y evitar tirar basura, al hablar del llamado cordonazo de San Francisco.

Estas son las fechas que destacó la Güera de las Estrellas

Asimismo, compartió algunas fechas que, desde su lectura, tendrán relevancia durante octubre:

1 de octubre: este día representa un “triple uno” y lo consideró un momento para manifestar deseos, además de hablar de dinero.

10 de octubre: una luna nueva y un “portal doble diez”, relacionado con la Rueda de la Fortuna.

15 de octubre: destacó la entrada de Plutón directo y aseguró que esta fecha podría representar el momento en que algunas situaciones comiencen a destrabarse.

“Este 15 se va a destrabar todo, eso es maravilloso, si tú ahorita tienes una situación, un documento, un trámite que está trabado, para el 15, se destraba todo esto”, agregó.

23 de octubre: el Sol entrará en Escorpión, movimiento que, según su interpretación, tendrá un impacto intuitivo, positivo y generoso.

24 de octubre: señaló el inicio de Mercurio retrógrado en Escorpión.

26 de octubre: habló de una superluna llena, a la que identificó como “la del cazador”, y relacionó esta fecha con ir por aquello que corresponde a cada persona.

28 de octubre: el día de San Judas Tadeo y habló de un periodo relacionado con el “gran velo” entre la vida y la muerte, así como con el reencuentro simbólico con seres queridos fallecidos.

La Güera de las Estrellas pide cuidar las acciones y palabras

Hacia el final de su participación en A las Nueve en Uno, mencionó que, ante los cambios para octubre, también es importante mantener una actitud positiva y prestar atención a las propias acciones.

“Hay que manifestar cosas buenas, también hay que ser conciencia, hay que cuidar nuestras acciones, nuestras palabras”, resaltó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.