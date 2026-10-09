Detienen al “Moco”, presunto líder criminal que buscó ser alcalde de Chignahuapan, Puebla

El “Moco” era objetivo prioritario. Foto: SSPGobPue

Juan “N”, alias el “Moco” o el “Chaparro”, fue detenido en el municipio de Zacatlán, Puebla, durante un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), el hombre es identificado como presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo; en 2024 buscó la presidencia municipal de Chignahuapan.

El “Moco” relacionado con el robo de combustible

Según las autoridades, el detenido estaría relacionado con diversas actividades ilícitas, principalmente el robo de hidrocarburos, además de presuntos vínculos con homicidio, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Era objetivo prioritario.

🚨 En Zacatlán, la coordinación entre @SEMAR_mx, Seguridad Pública Estatal, @FiscaliaPuebla y Policía Municipal del @GobZacatlan permitió la detención de Juan N., alias “El Moco” o “El Chaparro”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de un grupo delictivo.



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Las labores de inteligencia señalan que el grupo operaba en distintos municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como en diversas zonas del estado de Hidalgo.

“Este objetivo prioritario está vinculado con actividades ilícitas como robo de hidrocarburos, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud. De acuerdo con labores de inteligencia, se sabe que operaba en diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como en diversas zonas del estado de Hidalgo”, explicó la SSP-Puebla.

El “Moco” detenido en Zacatlán

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, Juan Lira Maldonado, alias “Moco”, fue candidato de Fuerza por México (FxM) a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024, aunque no logró convertirse en alcalde.

¿Qué le aseguraron al “Moco” durante el operativo?

En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego.

La SSP y la Fiscalía de Puebla señalaron que la detención fue resultado de la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia para combatir las actividades delictivas y reforzar la seguridad en la entidad.

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