El tiempo cambiará en 2027: dejarán de añadirse segundos intercalares; ¿qué significa?

Se busca evitar ajustes de segundos en sistemas tecnológicos. Foto: Getty Images

El Tiempo Universal Coordinado (UTC) dejará de utilizar los llamados segundos intercalares, que son los pequeños ajustes que se incorporaban para mantener la hora oficial sincronizada con la rotación de la Tierra, a partir del 20 de mayo de 2027.

La medida fue aprobada este 15 de octubre de 2026 por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), reconocida como la máxima autoridad normativa de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), mediante la Resolución 5 durante su 28 reunión en Versalles, Francia.

El objetivo es garantizar la continuidad del UTC durante varios siglos y evitar los problemas que los ajustes de segundos pueden ocasionar en sistemas tecnológicos que requieren una sincronización precisa.

El cambio permitirá que la diferencia entre ambas escalas de tiempo llegue hasta 3 mil 600 segundos, es decir, una hora, sin que esto signifique que los relojes se adelanten de golpe.

¿Por qué dejarán de añadirse segundos intercalares a los relojes?

El Tiempo Universal Coordinado es la referencia internacional para la hora civil en la mayoría de los países y se calcula a partir de mediciones de relojes atómicos. Sin embargo, la rotación de la Tierra no mantiene una velocidad perfectamente constante, por lo que el tiempo medido con base en dicho movimiento puede separarse gradualmente del tiempo atómico.

Para limitar esa diferencia, desde 1972 se han utilizado los segundos intercalares, que permiten ajustar el UTC cuando es necesario. Aunque el cambio es pequeño, su incorporación puede generar dificultades en sistemas informáticos y otras infraestructuras que dependen de una referencia horaria continua.

La resolución del BIPM señala que las necesidades de sincronización de infraestructuras críticas, como el transporte, la distribución de energía, las telecomunicaciones y los proyectos espaciales, requieren un UTC continuo, sin futuros ajustes de este tipo.

¿Qué cambiará el 20 de mayo de 2027?

La resolución establece que, desde el 20 de mayo de 2027, el valor máximo de la diferencia entre la escala relacionada con la rotación de la Tierra (UT1) y el UTC será de 3 mil 600 segundos, lo que equivale a una hora.

Con esta modificación, dejarán de introducirse segundos intercalares para mantener ambas escalas dentro del margen anterior.

Cabe mencionar que, esto no significa que los relojes vayan a cambiar una hora el 20 de mayo de 2027, ni que los días vayan a durar más. El cambio se refiere al margen de diferencia permitido entre dos formas de medir el tiempo: una basada en relojes atómicos y otra vinculada con la rotación terrestre.

De acuerdo con la decisión, el nuevo límite permitirá mantener la continuidad del UTC durante varios siglos y la diferencia entre ambas escalas podrá crecer gradualmente, sin que sea necesario realizar los ajustes de un segundo que se utilizaban hasta ahora.

La decisión también contempla que el BIPM continúe trabajando con organismos internacionales para informar a los usuarios, apoyar la aplicación de la medida y supervisar la evolución de la diferencia entre el Tiempo Universal Coordinado y la escala relacionada con la rotación de la Tierra.

Así, el cambio no modificará de manera repentina la hora que muestran los relojes cotidianos, sino que transformará la manera en que se gestiona la relación entre el tiempo atómico y la rotación de la Tierra.

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