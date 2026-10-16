¡Se intensificó! Huracán Trudy ya es categoría 2 y provocará lluvias intensas

Huracán Trudy ya es categoría 2. Foto: Conagua

El huracán Trudy alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la noche de este jueves, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema se localizó a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ciclón avanza hacia el nornoroeste a 11 km/h, con rachas de viento de hasta 205 km/h. De acuerdo con el pronóstico, Trudy podría intensificarse rápidamente, por lo que se mantiene la vigilancia en las costas del Pacífico mexicano.

En tanto, la tormenta tropical Simón continúa en el océano Pacífico, sin generar efectos en territorio nacional. Las autoridades mantienen el seguimiento de ambos sistemas ante el riesgo de lluvias y posibles afectaciones en zonas costeras.

Huracán Trudy categoría 2 provocará lluvias intensas

La circulación del huracán Trudy ocasionará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en regiones de Guerrero y Oaxaca. También se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en distintas zonas de Michoacán. Además, se pronostican vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 50 y 70 km/h, así como oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, el SMN modificó la zona de vigilancia por efectos de viento del huracán, que ahora comprende desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Mientras tanto, continúa la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Zihuatanejo, Guerrero.

#Trudy se intensificó a #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de #México. pic.twitter.com/kDJRhro8hk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

Advierten por inundaciones y deslaves

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias asociadas con ambos sistemas podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas de los estados afectados.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad de los fenómenos meteorológicos.