IMSS anuncia 12 acciones en 120 días: aumento salarial de 8%, contrataciones y más cirugías

Zoé Robledo en la mañanera. Foto: Cuartoscuro

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó el Plan Integral del instituto, que contempla 12 acciones para los siguientes 120 días, hasta el 24 de febrero de 2027.

Entre las medidas se encuentran un aumento salarial de 8% para los trabajadores (un 4% es al salario tabular y otro 4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación) la basificación de 10 mil 939 empleados, la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas y acciones para reducir el rezago quirúrgico.

El plan contempla una inversión total de 11 mil 745 millones de pesos e incluye la compra de equipos médicos, nuevas camas y camillas, el surtimiento de medicamentos y el fortalecimiento de los servicios de urgencias.

¿Cuáles son las 12 acciones del IMSS?

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Zoé Robledo detalló las medidas que el instituto implementará durante los próximos 120 días:

Incremento salarial de 8%. El aumento para los trabajadores del IMSS entrará en vigor el 27 de octubre. Para aplicarlo se requirió una inversión adicional de 5 mil 229 millones de pesos, dividida entre sueldo base y ayuda de renta. Basificación de 10 mil 939 trabajadores. La medida contempla principalmente a personal de enfermería y médicos. De ese total, 7 mil 378 trabajadores tenían contratos temporales desde la pandemia de Ciovid-19. Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas. La convocatoria para la contratación expedita se publicará el 3 de noviembre de 2026. Adquisición de 100 equipos médicos de alta tecnología. Compra de 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio. Compra de 18 mil 16 camas y camillas nuevas. Entre el equipo contemplado se encuentran sillas para regadera. Instalaciones y mantenimiento permanente. El plan incluye un programa emergente para mejorar instalaciones prioritarias. Garantizar insumos y material de curación. Surtimiento completo de medicamentos en farmacias. Además, el IMSS ampliará la vigencia de las recetas para evitar dobles trámites cuando haya retrasos en la entrega de medicamentos. Disminuir el rezago quirúrgico. El instituto busca realizar más de 31 mil cirugías adicionales. A partir del 27 de octubre, comenzará a comunicarse con derechohabientes para adelantar operaciones programadas para meses posteriores. Mantener abiertas las agendas de consulta de especialidad durante el cierre de año. Fortalecer los servicios de Urgencias.

¿Cuándo se aplicará el plan de 120 días del IMSS?

El programa comenzó el 27 de octubre de 2026 y está previsto que se extienda hasta el 24 de febrero de 2027. Durante ese periodo se implementarán las 12 acciones anunciadas por Zoé Robledo.

El director del instituto señaló que el cumplimiento deberá revisarse hospital por hospital y que las mejoras tendrán que ser percibidas por los derechohabientes.

¿Qué cambios habrá en medicamentos y cirugías del IMSS?

Entre las medidas anunciadas está la ampliación de la vigencia de las recetas para evitar dobles trámites cuando exista un retraso en el surtido de medicamentos.

Además, el IMSS comenzará a comunicarse con derechohabientes para ofrecerles adelantar cirugías que estaban programadas para meses posteriores. La meta anunciada es realizar más de 31 mil procedimientos adicionales.

En cuanto a las consultas de especialidad, el plan contempla evitar el cierre de agendas por fin de año.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum señaló que mejorará la atención para los derechohabientes:

“Son 12 acciones, 12 puntos en los que tenemos que mostrar los avances en los próximos cuatro meses; algunos de ellos serán en el primer mes y los otros se notarán en los siguientes cuatro meses porque muchos de los equipos, pues, llegan en más tiempo, pero es un programa emergente para poder mejorar la atención en el IMSS y mejorar las condiciones para todas y todos los trabajadores del seguro social”.

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