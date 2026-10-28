Aprovechan neblina y asaltan a automovilistas en la autopista Puebla-Orizaba

Asalto en la Puebla-Orizaba. Foto: Uno TV

La delincuencia no da tregua en la autopista Puebla-Orizaba. Sujetos armados continúan sembrando temor entre automovilistas y transportistas que circulan por las Cumbres de Maltrata, en los límites de Puebla y Veracruz, donde al menos cuatro familias habrían sido víctimas de asaltos y robo de vehículos.

🚨 La delincuencia aprovecha la densa neblina para asaltar a automovilistas y transportistas en la autopista #Puebla–#Orizaba, particularmente en las Cumbres de Maltrata, entre Puebla y Veracruz. Al menos cuatro familias habrían sido víctimas de asaltos y robo de vehículos.



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Neblina facilita asaltos en la autopista Puebla-Orizaba

Los delincuentes aprovechan la densa neblina que cubre este tramo carretero y obliga a los conductores a disminuir la velocidad para interceptarlos, amagarlos con armas de fuego y despojarlos de sus unidades.

El temor quedó registrado recientemente en un video captado por una familia que transitaba por la autopista, cuyos integrantes observaron cómo otros automovilistas intentaban escapar de un presunto asalto.

Ante el riesgo de ser interceptados, varios conductores comenzaron a avanzar en reversa e incluso huyeron en sentido contrario para evitar convertirse en nuevas víctimas de los sujetos armados.

Esta situación puso en peligro a los ocupantes de los vehículos, debido a la escasa visibilidad y al riesgo de provocar un accidente en una de las zonas montañosas más complicadas de la autopista.

Delincuentes utilizan caminos entre los cerros para escapar

Según los reportes, los delincuentes utilizan caminos improvisados entre las laderas de los cerros para ingresar a la autopista y escapar después de cometer los atracos, lo que dificulta su localización.

La inseguridad continúa afectando tanto a familias como a transportistas quienes diariamente recorren el corredor carretero entre Puebla y Veracruz, particularmente en las Cumbres de Maltrata y Esperanza, Puebla, donde los asaltos representan una amenaza constante para quienes utilizan esta vía de comunicación.

Persisten reportes de asaltos pese a patrullajes de la Guardia Nacional

Pese a algunos patrullajes de elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, los reportes de hechos delictivos persisten en dicho tramo, considerado estratégico para el transporte de mercancías y la comunicación entre el centro y el sureste del país.

Automovilistas exigen mayor vigilancia y operativos efectivos para frenar los asaltos que mantienen en riesgo a quienes transitan por esta importante autopista.

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