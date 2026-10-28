Del “Güero Gym” al Culiacanazo: casos en los que el crimen presionó al Gobierno

En Puerto Vallarta incendiaron autos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

A mediados de octubre, autoridades de Morelos liberaron a José David “N”, alias el “Güero Gym”, luego de que tres colaboradores de la Fiscalía fueran retenidos y se negociara su entrega. El caso recuerda otros episodios en México en los que la presión ejercida por grupos criminales influyó en las decisiones de las autoridades, como el Culiacanazo de 2019 y la retención de militares en Ocosingo, Chiapas, en 2022. A continuación, te presentamos los antecedentes.

Morelos

El 12 de octubre, un operativo en Totolapan detonó hechos violentos en la zona. Las autoridades detuvieron a José David “N”, alias el “Güero Gym”, señalado como presunto generador de violencia y relacionado con el grupo denominado “Pueblos Unidos”.

Sin embargo, cuando las autoridades intentaban salir de la zona, fueron interceptadas por habitantes de la comunidad, lo que provocó un enfrentamiento. El incidente dejó vehículos incendiados y personas heridas.

Pese al enfrentamiento, los agentes lograron salir con los detenidos, pero tres colaboradores de la Fiscalía fueron retenidos. Para conseguir su liberación, la institución tuvo que negociar con quienes los mantenían privados de la libertad.

Tras varias horas de negociación, las autoridades entregaron al “Güero Gym” a cambio de los colaboradores retenidos. En un comunicado, la Fiscalía informó que “los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas al ser entregada la persona detenida horas antes”.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos subraya que la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos registrados la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa:



▪️Información Completa:https://t.co/WDkUreuaIL pic.twitter.com/gH57MaIPdv — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 13, 2026

Chiapas

En diciembre de 2022 ocurrió un caso con similitudes en Chiapas. En aquella ocasión, la retención de militares habría derivado en un intercambio de elementos castrenses por un cargamento de droga. Los primeros reportes señalaron que pobladores de la región de la Selva Lacandona retuvieron a alrededor de una docena de militares después de que, durante un operativo, las autoridades decomisaran seis bultos de aparente droga.

El 18 de diciembre comenzó a circular un video en el que se observa a un grupo de hombres arrodillados y en ropa interior, identificados en los reportes como presuntos elementos militares.

En el audio se escucha una voz que exige la devolución de los bultos que habían sido asegurados. Posteriormente, trascendió que los militares fueron liberados y que el cargamento fue devuelto. En los primeros reportes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno de Chiapas no habían emitido una postura pública sobre el caso.

Sin embargo, una investigación posterior de El País reconstruyó el episodio y señaló que fueron 33 los militares retenidos y que el intercambio involucró aproximadamente 100 kilos de cocaína. Según el medio, la reconstrucción se basó principalmente en una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en octubre de 2023, después de que los militares presentaran una denuncia.

Culiacanazo

El 17 de octubre de 2019, fuerzas federales realizaron un operativo en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán y buscado por Estados Unidos.

En medio de la confusión inicial, circularon versiones que apuntaban a que el detenido era Iván Archivaldo Guzmán. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el operativo tenía como objetivo a Ovidio.

Tras la captura, integrantes del Cártel de Sinaloa desplegaron acciones violentas, incluidos bloqueos y enfrentamientos, que pusieron en riesgo a la población. Finalmente, Ovidio Guzmán fue liberado. Al día siguiente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que se había decidido priorizar la protección de la población y respaldó la decisión de liberar al detenido.

“Estaban en riesgo muchas personas, ciudadanos, seres humanos. No se trata de masacres, se decidió proteger la vida y yo estuve de acuerdo con eso”.

Aunque los hechos de Morelos, Chiapas y Sinaloa presentan similitudes, las circunstancias y las decisiones de las autoridades fueron distintas.

Jalisco

Este tipo de presiones por parte del crimen organizado no es nuevo. El 22 de febrero del presente año, cuando las autoridades abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos de Puerto Vallarta.

Las imágenes de los hechos circularon ampliamente por diversos países

También se han registrado acciones de presión similares en Michoacán. Cuando las autoridades detienen a líderes criminales, integrantes de estas organizaciones pueden responder con bloqueos y otros actos violentos para dificultar los operativos o presionar a las autoridades.

Aunque estas acciones no siempre derivan en negociaciones, existen casos en los que las autoridades han tomado decisiones en medio de situaciones de riesgo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.