Jubilados de CFE y Pemex marchan en Reforma: rutas alternas

Jubilados protestan por sus pensiones y avanzan sobre Reforma. Foto: Eduardo Ruiz

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Luz y Fuerza del Centro se movilizan este miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México (CDMX) para exigir al Gobierno federal que frene la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional y respete el pago íntegro de sus pensiones. Los extrabajadores se concentraron muy de mañana en el edificio de la CFE, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, para participar en la denominada “Marcha por la justicia, la legalidad y la no retroactividad”.

La movilización reúne a jubilados procedentes de distintas partes del país, quienes reclaman que se garanticen sus derechos laborales y se respete el monto de las pensiones que reciben. Como parte de sus acciones, buscan solicitar una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica para entregar una iniciativa ciudadana que, de acuerdo con los manifestantes, permitiría corregir la reforma.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que los participantes continuaban su avance sobre Paseo de la Reforma, con dirección al oriente, a la altura de la calle Morelos.

#PrecauciónVial | Manifestantes continúan su avance sobre Reforma al Oriente a la altura de Morelos. #AlternativaVial Chapultepec. pic.twitter.com/1JAHwof53C — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2026

La marcha puede generar afectaciones a la circulación en las vialidades por las que transita el contingente, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes oficiales y considerar opciones para llegar a sus destinos.

¿Quiénes se manifiestan y por qué marchan en la CDMX?

La protesta es encabezada por integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados, entre ellos extrabajadores de CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro, además de representantes de organizaciones vinculadas con el sector eléctrico y petrolero. Los participantes llegaron desde diferentes entidades del país para expresar su inconformidad con los cambios relacionados con las pensiones del sector público.

Su principal exigencia es que el Gobierno federal detenga la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 de la Constitución, pues consideran que las modificaciones pueden afectar los montos de sus pensiones y los derechos adquiridos durante su trayectoria laboral.

Bajo el lema “Marcha por la justicia, la legalidad y la no retroactividad”, los jubilados solicitan que se garantice el pago íntegro de sus pensiones y se respeten las condiciones laborales que corresponden a los extrabajadores de instituciones públicas.

Como parte de sus demandas, buscan una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para presentar una iniciativa ciudadana con la que pretenden corregir los efectos de la reforma.

La movilización forma parte de las acciones emprendidas por organizaciones de jubilados para defender sus prestaciones y solicitar certeza jurídica sobre los pagos que reciben.

Alternativas viales por la marcha de jubilados en Paseo de la Reforma

Debido al avance de los manifestantes sobre Paseo de la Reforma hacia el oriente de la CDMX, a la altura de Morelos, se recomienda a los automovilistas evitar, en la medida de lo posible, el tramo ocupado por el contingente.

Entre las vialidades que pueden considerarse como alternativas, dependiendo del origen y destino de cada viaje, se encuentran:

Avenida Chapultepec: opción para rodear parte de la zona afectada y conectar con otras vialidades de la capital

Circuito Interior: puede servir para evitar algunos tramos de Reforma, según el recorrido

Ribera de San Cosme: alternativa para desplazamientos por la zona centro-norte

José María Izazaga: puede considerarse para viajes hacia el Centro Histórico y sus alrededores

Eje 1 Norte: otra opción para desplazamientos en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad

Estas alternativas han sido señaladas en reportes sobre las movilizaciones previstas para este miércoles; su conveniencia depende de las condiciones del tránsito en cada momento.

El Centro de Orientación Vial de la SSC recomienda atender las indicaciones del personal de tránsito y mantenerse pendiente de las actualizaciones sobre el avance de la marcha. Antes de salir, también conviene revisar las aplicaciones de navegación para identificar cierres y congestionamientos.

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