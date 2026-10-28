¿Vas a comprar en El Buen Fin? Profeco te ayuda a comparar precios y evitar deudas

Se acerca el Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición de los consumidores un comparador de precios para El Buen Fin 2026, con el que pueden revisar cuánto cuestan los productos antes de comprarlos y verificar si los descuentos anunciados por las tiendas representan un ahorro.

La herramienta, denominada Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, permite consultar el historial de precios de celulares, televisores, computadoras y electrodomésticos, entre otros artículos.

La Profeco recomienda utilizar este servicio antes de realizar compras durante El Buen Fin 2026, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, con el objetivo de comparar ofertas, planificar los gastos y evitar adquirir deudas que afecten la economía familiar.

¿Cómo funciona el comparador de precios de Profeco para El Buen Fin?

El comparador de precios de Profeco es una herramienta gratuita que permite consultar los costos de distintos productos en establecimientos comerciales del país.

La dependencia recopila información sobre los precios de diversos artículos y la presenta en una plataforma donde los consumidores pueden comparar cuánto cuesta un mismo producto en diferentes tiendas.

Además de mostrar los precios registrados, el portal permite conocer las variaciones que ha tenido un artículo a lo largo del tiempo.

De esta manera, quienes planean realizar compras durante El Buen Fin pueden revisar si el precio anunciado por una tienda es menor al que tenía anteriormente.

La herramienta también permite identificar diferencias de precios entre establecimientos, sin necesidad de acudir personalmente a cada uno.

Para realizar las consultas, los usuarios pueden seleccionar su ciudad, la categoría del artículo y el producto que desean adquirir, con especificaciones de marca y modelo.

Paso a paso: ¿cómo consultar los precios antes de El Buen Fin 2026?

Para utilizar el servicio Quién es Quién en los Precios de Profeco, no es necesario realizar una compra. Basta con ingresar a la plataforma oficial y seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ Selecciona la ciudad donde vives o donde planeas realizar tus compras Elige la categoría del producto que te interesa Busca el artículo que deseas comprar Selecciona la marca y el modelo correspondiente Consulta los precios registrados en los establecimientos Revisa el historial de precios para conocer sus variaciones

Una vez seleccionado el producto, el sistema despliega la información recopilada por la Profeco en las tiendas donde se comercializa.

Entre los datos que pueden consultarse se encuentran:

Precio mínimo registrado

registrado Precio máximo del producto

del producto Precio promedio entre establecimientos

entre establecimientos Historial de precios y sus variaciones

y sus variaciones Dirección de las tiendas donde se encontró el artículo

Esta información permite comparar las ofertas anunciadas durante la campaña comercial con los precios que tenían los productos antes de su inicio.

¿Qué productos puedes comparar con la herramienta de Profeco?

La plataforma de Profeco para El Buen Fin 2026 reúne información de diferentes categorías de productos que suelen formar parte de las promociones comerciales.

Entre los artículos disponibles para consulta se encuentran:

Audio y sonido: bocinas, barras de sonido, teatros en casa y sistemas estéreo

bocinas, barras de sonido, teatros en casa y sistemas estéreo Cámaras: equipos fotográficos, de video, deportivos y accesorios

equipos fotográficos, de video, deportivos y accesorios Cocina: licuadoras, batidoras, hornos y cafeteras

licuadoras, batidoras, hornos y cafeteras Cómputo y celulares: computadoras, tabletas, monitores, impresoras y teléfonos móviles

computadoras, tabletas, monitores, impresoras y teléfonos móviles Electrodomésticos: aspiradoras, planchas, purificadores y otros aparatos para el hogar

aspiradoras, planchas, purificadores y otros aparatos para el hogar Línea blanca: refrigeradores, lavadoras, secadoras y estufas

refrigeradores, lavadoras, secadoras y estufas Televisión y video: pantallas, proyectores, reproductores y accesorios

pantallas, proyectores, reproductores y accesorios Ventilación: ventiladores, enfriadores y extractores de aire

Los consumidores pueden explorar estas categorías y consultar los productos que aparecen en la base de datos de la dependencia.

La disponibilidad de información depende de los artículos y establecimientos incluidos en los levantamientos de precios realizados por Profeco.

¿Cómo saber si una oferta de El Buen Fin realmente representa un descuento?

Una de las funciones del Quién es Quién en los Precios consiste en mostrar la evolución del costo de los productos.

Esto permite revisar cuánto costaba determinado artículo antes de que comenzaran las promociones de El Buen Fin 2026.

Por ejemplo, si una tienda anuncia un descuento en una pantalla, el consumidor puede buscar el modelo correspondiente y consultar los precios registrados previamente.

Al comparar el precio anunciado con el historial disponible, podrá identificar si existe una reducción respecto de los registros anteriores.

También podrá revisar si otro establecimiento ofrece el mismo modelo a un precio menor.

Sin embargo, la Profeco advierte que los precios publicados son de referencia, debido a que los establecimientos pueden modificarlos incluso varias veces durante un mismo día.

Cada precio mostrado en la plataforma incluye la fecha en que fue recopilado por la dependencia.

Por ello, el costo que aparece en el comparador podría ser diferente al que se encuentre al momento de realizar la compra.

La información corresponde a los precios de venta al público vigentes cuando se efectuó el levantamiento y tiene carácter informativo.

Profeco recomienda evitar deudas durante El Buen Fin 2026

Además de comparar precios, la Profeco recomienda que los consumidores revisen su situación financiera antes de aprovechar las promociones de noviembre.

La dependencia señala que liquidar las deudas existentes antes de adquirir nuevas obligaciones puede ayudar a mantener el control de las finanzas familiares.

También recomienda identificar cuáles productos son necesarios y establecer un presupuesto antes de acudir a las tiendas o comprar por internet.

Entre las medidas que propone se encuentran:

Liquidar deudas antes de adquirir nuevos compromisos de pago

antes de adquirir nuevos compromisos de pago Definir necesidades para evitar compras que no estaban contempladas

para evitar compras que no estaban contempladas Establecer un presupuesto de acuerdo con los ingresos disponibles

de acuerdo con los ingresos disponibles Comparar precios del mismo producto en diferentes establecimientos

del mismo producto en diferentes establecimientos Evaluar las promociones a meses sin intereses antes de contratar un financiamiento

En el caso de las compras a meses sin intereses, la recomendación es considerar los pagos que deberán realizarse durante los siguientes meses.

Esto permite identificar cuánto dinero del presupuesto familiar quedará comprometido después de que termine la campaña comercial.

¿Cuándo será El Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, periodo durante el cual los establecimientos participantes podrán ofrecer descuentos y promociones en diferentes productos y servicios.

Antes del inicio de la campaña, los consumidores pueden ingresar al portal de Quién es Quién en los Precios de Profeco para consultar los costos registrados y dar seguimiento a sus variaciones.

La dependencia recuerda que los precios publicados en su plataforma pueden cambiar y que la información debe utilizarse como referencia al momento de comparar las promociones de los establecimientos comerciales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.