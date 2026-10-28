Sheinbaum y Lemus anuncian inversión histórica hidráulica

Anunciaron acuerdo por 25 mil millones de pesos para el agua. Foto: Gob. Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma inversión histórica para el Estado de Jalisco y el beneficio de sus habitantes de la zona metropolitana, con la construcción y rehabilitación de 2 nuevos acueductos, el Gobierno federal y Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, acuerdan la inversión de 25 mil millones de pesos para la infraestructura necesaria para llevar agua de calidad a las familias de la zona metropolitana de Guadalajara.

Claudia Sheinbaum resume la inversión en el plan de saneamiento de agua de Guadalajara: “Son 14 mil 500 millones de pesos del Gobierno federal y casi 11 mil que aporta el Gobierno del estado”. Aclara también: “No va venir etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que formará parte de la partida que decida la Conagua”.

No habrá descargas ilegales de aguas en Canal de las Pintas ni en la Presa de las Pintas

El Gobierno Federal se suma en coordinación con el Gobierno de Jalisco para que el sistema hidráulico tenga una ampliación y modernización de la planta potabilizadora y todos los nuevos sistemas de colectores para evitar descargas ilegales, tanto al Canal de las Pintas, como a la Presa de las Pintas.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mencionó que, “El Gobierno de México y de Jalisco hemos logrado un acuerdo histórico para invertir juntos 25mil millones de pesos en la infraestructura necesaria para llevar agua de calidad a las familias de la zona metropolitana de Guadalajara. El legado histórico que El Gobierno Federal y El Gobierno de Jalisco dejaremos será haber solucionado el problema del agua para las próximas generaciones. Con este acuerdo el Gobierno Federal construirá los nuevos acueductos Chapala- Guadalajara y Calderón San Gaspar, cuyos trabajos podrían iniciar el próximo año y se espera queden finalizados a finales del 2028“.

Tuvimos una jornada memorable en La Mañanera, compartiendo una noticia que llena de orgullo a Jalisco y a todo México: un acuerdo que va a garantizar agua de calidad y abasto para las próximas generaciones en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.



Gracias, Presidenta… pic.twitter.com/4AmIsQMnHU — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 28, 2026

En conferencia en Palacio Nacional, el gobernador de Jalisco, también aclaró que el canal de Chapala actual es una construcción de más de 70 años, diseñado en su momento como abierto y actualmente expuesto a descargas de aguas residuales. Con la construcción del nuevo acueducto, se tomará menos agua del Lago de Chapala, por lo cual se aprovechará sin desperdicio por fugas o evaporación.

Las obras, que finalizarán en el 2028, garantizan el abastecimiento hídrico por los siguientes 30 años.

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