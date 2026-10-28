¿Visitarás un panteón en Día de Muertos en tu estado? Revisa horarios y objetos prohibidos

Horarios y objetos permitidos para panteones en 2026 Foto: Cuartoscuro

Si visitarás un panteón durante el Día de Muertos 2026, revisa los horarios de apertura y las indicaciones de las autoridades antes de acudir. Los cementerios preparan operativos para recibir a las familias los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Aunque los horarios varían según el municipio y el panteón, algunas administraciones anunciaron jornadas de visita de hasta 12 horas.

¿Qué horarios tendrán los panteones en Día de Muertos 2026?

Guadalajara, Jalisco

En Guadalajara, Jalisco, los cinco cementerios municipales abrirán de las 8:00 a las 18:00 horas los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. En cambio, para conocer los horarios y las restricciones de otros cementerios, es necesario consultar los avisos de cada localidad.

Los cementerios que recibirán a los visitantes son:

Panteón Guadalajara

Panteón de Mezquitán

Panteón San Joaquín

Panteón San Andrés

Panteón Jardín

Las autoridades municipales estiman que alrededor de 280 mil personas acudirán a estos espacios para visitar a sus seres queridos. Para atender a los asistentes, se anunció un operativo con 630 elementos de distintas dependencias y aproximadamente 100 vehículos.

Nuevo León: horarios de los panteones en Monterrey y Santiago

En Monterrey, los panteones municipales tienen como horario de referencia de las 8:00 a las 18:00 horas durante las visitas por Día de Muertos.

Estos son los horarios y ubicaciones de algunos de los principales cementerios:

Panteón del Carmen: de 8:00 a 18:00 horas. Se ubica en Bravo, esquina con Modesto Arreola, en la colonia Centro

de 8:00 a 18:00 horas. Se ubica en Bravo, esquina con Modesto Arreola, en la colonia Centro Panteón de Dolores: de 8:00 a 18:00 horas, en la calle 20 de Noviembre, colonia María Luisa

de 8:00 a 18:00 horas, en la calle 20 de Noviembre, colonia María Luisa Panteón San José: de 8:00 a 18:00 horas, sobre avenida Ruiz Cortines, colonia Plutarco Elías Calles

de 8:00 a 18:00 horas, sobre avenida Ruiz Cortines, colonia Plutarco Elías Calles Panteón Municipal San Jorge: normalmente abre los sábados y domingos de 9:00 a 13:00 horas. Se encuentra sobre avenida Abraham Lincoln, en la colonia San Francisco de Asís. La ampliación de horario por la festividad no está confirmada

En Santiago, Nuevo León, los panteones municipales recibirán visitantes el sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre, de 8:00 a 18:00 horas.

Puebla: panteón municipal espera más de 95 mil visitantes

El Panteón Municipal de Puebla recibirá visitantes del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 8:00 a 19:00 horas.

La administración municipal estima una afluencia superior a las 95 mil personas durante los tres días de actividad, por lo que prepara medidas de limpieza, atención y orientación.

Para apoyar a los visitantes, se instalarán cuatro módulos:

Acceso principal: orientación, servicios de apoyo y sillas de ruedas

orientación, servicios de apoyo y sillas de ruedas Zona de atención médica: primeros auxilios y apoyo ante posibles casos de personas extraviadas

primeros auxilios y apoyo ante posibles casos de personas extraviadas Cuarta Sección: atención y orientación

atención y orientación Ampliación: servicios de apoyo durante los recorridos

Michoacán: horarios en Zacapu y Zirahuén; cierre en Janitzio

En Zacapu, Michoacán, los panteones abrirán a las 7:00 horas del 1 de noviembre y permanecerán abiertos hasta las 18:00 horas del 2 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento.

Entre los cementerios del municipio se encuentran:

Panteón municipal San Francisco: avenida San Juan, número 152-298, colonia Obizero.

avenida San Juan, número 152-298, colonia Obizero. Panteón San Antonio: sobre avenida 20 de Noviembre.

Las familias pueden llevar flores, velas, comida y música, pero se recomienda mantener limpias las instalaciones y tener precaución con las veladoras para prevenir incendios y accidentes.

En Zirahuén, el panteón municipal permanecerá abierto el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, de 7:00 a 21:00 horas, para recibir a visitantes y turistas.

Panteón de Janitzio estará cerrado a turistas

Una de las principales restricciones en Michoacán se aplicará en el panteón de la isla de Janitzio, en Pátzcuaro, que permanecerá cerrado a los turistas los días 1 y 2 de noviembre.

Durante esas fechas, únicamente las familias de la isla podrán ingresar para participar en la tradicional velación de sus difuntos.

El cierre temporal responde a trabajos de rehabilitación y albañilería que comenzaron después de un desgajamiento ocurrido en agosto en las inmediaciones del cementerio.

Morelos: siete panteones de Cuernavaca abrirán de 8:00 a 18:00 horas

En Cuernavaca, Morelos, los siete panteones municipales estarán abiertos de 8:00 a 18:00 horas durante las celebraciones de Día de Muertos.

Las autoridades estiman que el panteón de La Leona, considerado el más concurrido de la ciudad y con alrededor de 12 mil tumbas, recibirá aproximadamente 6 mil visitantes.

El Ayuntamiento pidió a la población respetar los horarios y las disposiciones de seguridad para evitar contratiempos durante las visitas.

¿Qué objetos están prohibidos en los panteones?

Las restricciones pueden variar según el reglamento de cada cementerio y las disposiciones de las autoridades locales. Por ello, no es recomendable asumir que existe una lista única de objetos prohibidos para todos los panteones de México.

En Guadalajara, las autoridades han difundido recomendaciones para prevenir riesgos sanitarios y mantener en buenas condiciones los cementerios. Entre ellas, evitar colocar agua en los floreros y poner las flores directamente en la tierra, como medida para reducir la proliferación de mosquitos transmisores del dengue.

Antes de acudir, consulta si el panteón que visitarás tiene restricciones específicas sobre veladoras, bebidas alcohólicas, recipientes de vidrio, alimentos u otros artículos. No todos estos objetos pueden considerarse prohibidos en todos los cementerios sin una disposición local que lo confirme.

Recomendaciones para visitar los cementerios

El Gobierno de Guadalajara también pidió a los visitantes seguir estas recomendaciones durante las jornadas de mayor afluencia:

Utilizar ropa cómoda y calzado adecuado.

Mantenerse hidratados.

Respetar las áreas delimitadas y las zonas acordonadas.

Evitar pisar o sentarse sobre las tumbas.

Identificar las rutas de evacuación.

Mantener vigilados a niñas y niños, así como a las personas adultas mayores.

Procurar que niñas, niños y adultos mayores lleven una identificación con datos de contacto.

Las personas que toman medicamentos deben informar al personal de acceso sobre esta situación para facilitar la atención en caso de una emergencia.

Consulta los avisos de tu localidad

Aunque el 1 y 2 de noviembre son las fechas centrales de la celebración del Día de Muertos, los horarios de acceso, las medidas de seguridad y las restricciones pueden cambiar de un municipio a otro.

Por eso, si planeas visitar un cementerio en tu estado, revisa los comunicados del ayuntamiento, la alcaldía o la administración del panteón. Así podrás confirmar los horarios vigentes y conocer las reglas específicas antes de organizar tu visita.

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