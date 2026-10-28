¿Fiesta de Halloween o una canción para recordar? Claro Música tiene una playlist para ti

La música también forma parte de los planes de esta temporada. Foto: Shutterstock

Estamos cerca de Halloween y Día de Muertos, dos fechas en las que la música puede acompañarnos tanto para recordar a nuestros seres queridos como para disfrutar de las celebraciones y para ponerle ritmo a esta temporada, Claro Música lanzó Serenata para el alma, una campaña que reúne distintas playlists para estos días.

En la primera parte te compartimos cinco de las 10 listas que forman parte de esta propuesta, con opciones para ambientar reuniones y fiestas.

Ahora te presentamos las cinco restantes, para que descubras nuevos ritmos y sigas disfrutando de la spooky season con música para cada ocasión.

Fiesta Halloween: clásicos del terror y éxitos pop para bailar

Si Halloween tuviera una pista de baile, sonaría a una mezcla de pop, misterio y clásicos que reconocemos desde los primeros acordes. La playlist Fiesta Halloween combina canciones que evocan la temporada con éxitos actuales para ponerle ritmo a las reuniones.

Entre los temas que le dan ese “toque escalofriante” están “This Is Halloween”, de The Nightmare Before Christmas; “Spooky, Scary Skeletons”, de Andrew Gold, y “Somebody’s Watching Me”, de Rockwell. La selección también recupera “Ghostbusters”, de Ray Parker Jr., una canción que no puede faltar cuando se trata de ponerle música al ambiente de Halloween.

El pop actual también tiene su lugar con “The Dead Dance” y “Abracadabra”, de Lady Gaga, además de canciones de Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Taylor Swift. Con esta combinación de clásicos, misterio y sonidos actuales, Fiesta Halloween invita a bailar y cantar mientras continúan las celebraciones.

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Muero de amor: canciones para dedicar y enamorarse

Hay sentimientos que encuentran su mejor forma de expresión en una canción. La playlist Muero de amor reúne temas para dedicar, recordar una historia especial o acompañar esos momentos en los que el corazón tiene mucho que decir.

Entre sus canciones están “Sálvame Otra Vez”, de Kany García; “Yo Era Poesía”, de Alejandro Sanz y Edén Muñoz, y “Esto Es Amor”, de Mon Laferte y Conociendo Rusia. La selección también incluye “Coleccionista de Canciones”, de Camila, y “Aprender A Quererte”, de Morat, temas que ponen la música al servicio de las emociones.

Con voces como las de Carlos Rivera, Reik, Jesse & Joy y Río Roma, esta playlist recorre diferentes maneras de expresar el amor. Este listado de Claro Música es una opción para dedicar una canción, recordar a alguien especial o dejar que la música hable por ti.

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Ofrenda Grupera: para honrar a quienes ya no están

La propuesta musical de Claro Música con Ofrenda Grupera reúne canciones de banda, norteño y regional mexicano que hablan de la ausencia, los recuerdos familiares y las despedidas.

Entre los temas están “El Día de los Muertos”, de Alfredo Olivas; “Préstame a Mi Padre”, de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, y “Qué Falta Me Hace Mi Padre”, de Antonio Aguilar. También aparecen “Yo Te Extrañaré”, interpretada por Luis Ángel “El Flaco” y Carolina Ross.

La selección incluye además voces emblemáticas como Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y Pepe Aguilar, con canciones que evocan la importancia de la familia y el recuerdo. Ofrenda Grupera acompaña musicalmente una tradición en la que recordar a quienes ya no están también significa mantenerlos presentes en nuestra historia.

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Reggaetón hasta morir: ritmo para no dejar de perrear

Si la idea es que la fiesta no baje de intensidad, el reggaetón tiene la respuesta. Reggaetón hasta morir de Claro Música reúne temas urbanos actuales y canciones que han marcado distintas etapas del género, con ritmos para bailar de principio a fin.

Entre los nombres que destacan están Bad Bunny, KAROL G, Feid, Rauw Alejandro y Omar Courtz, con canciones como “EoO”, “MATADORA”, “Que vuelta vox”, “ROSITA” y “KOKO”. La lista también suma colaboraciones y sonidos que conectan distintas generaciones del reggaetón, desde “Tu Príncipe”, de Daddy Yankee, Zion & Lennox, hasta “Rakata”, de Wisin & Yandel.

El perreo también se hace presente con temas de El Bogueto, Yeri Mua, Bellakath y Uzielito Mix, junto a otras propuestas de la escena urbana. Reggaetón hasta morir es una selección para subirle el volumen, sacar los pasos y mantener la energía en cualquier reunión.

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Beats or treats: cuando Halloween se convierte en una fiesta electrónica

Para quienes prefieren celebrar con música electrónica y ritmos que invitan a bailar, Claro Música tiene la playlist Beats or treats, una selección que mezcla house, dance y versiones alternativas de canciones conocidas para ponerle otro sonido a la spooky season.

La lista incluye “Thriller (Steve Aoki Midnight Hour Remix)”, de Michael Jackson, y “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, de Lady Gaga, dos reinterpretaciones que llevan canciones populares hacia terrenos electrónicos. También aparecen “Dracula (Boys Noize Disko Version)”, de Tame Impala y Boys Noize junto a JENNIE, y “All Around The World (La La La)”, de R3HAB y A Touch of Class.

Con propuestas de Tiësto, David Guetta, Steve Aoki, Martin Garrix y Fred again.., Beats or treats reúne distintos sonidos de la música electrónica y sus cruces con el pop y otros géneros. Es una alternativa para quienes quieren cambiar las canciones de terror.

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Entre recuerdos, canciones para dedicar, ritmos para bailar y sonidos que le ponen ambiente a Halloween, estas playlists ofrecen música para distintos momentos de la temporada. Entra a Claro Música, descubre tus favoritas y encuentra el soundtrack ideal para celebrar Halloween y Día de Muertos a tu manera.

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