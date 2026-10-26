Cubanos con orden de deportación: el papel que ICE les pide firmar antes de mandarlos a México

Cubanos fueron el grupo más numeroso de deportados a un tercer país. Foto: AFP

El gobierno de Donald Trump siguió enviando a cubanos con orden de deportación a México y a otros terceros países a pesar de que la Corte Suprema suspendiera el 29 de septiembre de 2026 un fallo de una corte federal de Massachusetts que exigía más garantías antes de esos traslados, de acuerdo con la orden del tribunal.

Los cubanos fueron el grupo más numeroso entre las personas deportadas a un tercer país, y muchos de ellos llevaban años o incluso décadas viviendo en EE. UU. con una orden de supervisión, porque Cuba no los recibía. Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, 4 mil 353 cubanos terminaron en México, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).

Abogadas de inmigración denunciaron que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pide a los detenidos firmar documentos antes de subirlos a autobuses rumbo a la frontera, en condiciones de mucha presión y sin explicaciones claras. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó cualquier presión, aunque el contenido y las consecuencias de esos papeles siguen siendo una de las mayores dudas para las familias.

¿Por qué México recibe a deportados de otros países?

Las cifras de HRW muestran que las deportaciones de cubanos forman parte de un movimiento mucho más amplio. En el mismo periodo, EE. UU. envió a más de 18 mil personas a terceros países, y cerca de 13 mil de ellas terminaron en México bajo un acuerdo que nunca se hizo público. La mayoría de los entrevistados por la organización tenía 60 años o más y padecía enfermedades crónicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo con Washington y explicó que México es “un país humanitario”, por lo que no rechaza a personas de otras nacionalidades que llegan deportadas, según recogió HRW en un análisis publicado en junio. En la práctica, las autoridades migratorias mexicanas les dieron un permiso de estancia de unos 10 días y les recomendaron pedir asilo, y muchos quedaron sin acceso a refugio, comida o atención médica.

La cifra siguió creciendo en los meses siguientes. Con datos que obtuvo del Instituto Nacional de Migración por solicitudes de información, el proyecto Third Country Deportation Watch contabilizó alrededor de 6 mil 299 cubanos enviados a México entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026.

El DHS niega presiones y ofrece un pago por salir del país

El DHS calificó como “categóricamente falso” que presione a alguien para autodeportarse, y aseguró que quien decide volver a casa recibe un vuelo gratis y un cheque de 3 mil dólares, según declaró a The Florida Trib, en una investigación republicada por la radio pública WLRN. La dependencia también señaló que, cuando los medios no publican nombres, le resulta imposible revisar casos específicos o confirmar que ocurrieron.

La pausa de la Corte Suprema llegó después de que el gobierno pidiera a la Corte Suprema retomar estas deportaciones, y las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra. Con esa decisión, las deportaciones a un tercer país siguen mientras la Corte Suprema estudia el caso, cuya audiencia quedó programada para el 9 de diciembre.

Mexico and Cuba have refused to accept some U.S. deportees due to their severe medical conditions as detainees are currently facing imminent deportation to unknown African countries. pic.twitter.com/bW5d8HyQA5 — OkayAfrica (@OkayAfrica) October 22, 2026

¿Qué denuncian los cubanos con orden de deportación?

La orden de supervisión obligaba a estos cubanos a reportarse periódicamente ante ICE y les permitía pedir permiso de trabajo si cumplían las reglas, una rutina que algunos mantuvieron durante décadas y que hoy los vuelve fáciles de localizar. La mayor parte de los cubanos que viven en EE. UU. reside en Florida, donde se concentra buena parte de estos casos.

La abogada Liudmila Marcelo aseguró que existe un patrón en el que los detenidos son subidos a un autobús sin que nadie les explique nada, y contó que a uno de sus clientes le pidieron en varias ocasiones que firmara documentos. Su colega Andrea Jacoski describió a estos cubanos como un blanco muy sencillo para las autoridades, y recordó que la ley permite deportar a un tercer país, pero solo si se trata de un país seguro.

Uno de los casos documentados fue el de una cubana que, en junio, se negó a firmar al llegar a la frontera y fue regresada a un centro de detención en Arizona, algo que resultó excepcional entre quienes viajaban con ella. Ahí mismo un agente le mostró un documento de autodeportación con una firma que, según ella, no era suya.

¿Qué implica firmar una salida voluntaria o una deportación acordada?

La salida voluntaria es un permiso para dejar EE. UU. por cuenta propia antes de una fecha límite, sin quedar con una orden de deportación en el expediente, según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). Si la persona no sale a tiempo, la orden se dicta de forma automática y llegan una multa de entre mil y 5 mil dólares y un castigo de 10 años sin poder pedir ciertos beneficios migratorios.

Esa figura se concede como alternativa a una orden de deportación, por lo que los cubanos que ya tienen esa orden suelen recibir papeles distintos, como los documentos de autodeportación. Otro documento que ICE presenta a detenidos con un caso todavía abierto es la estipulación de deportación, un acuerdo para ser deportado sin pasar por un juez cuyos efectos son de los más graves, según una guía del National Immigration Project.

La persona renuncia a una audiencia, a apelar y a pedir protecciones como el asilo

El juez emite una orden final de deportación que ya no se puede apelar

Puede quedar prohibido volver a EE. UU. por 5, 10 o 20 años, o de forma permanente

Un residente permanente renuncia a su estatus de forma definitiva

Lo que se declara en el formulario queda bajo pena de perjurio

¿Qué revisar con un abogado antes de firmar un documento bajo custodia?

Ninguna persona detenida está obligada a firmar, y ICE no puede encarcelarla ni acusarla solo por negarse, de acuerdo con la guía del National Immigration Project. Pedir tiempo para hablar con un abogado es una opción válida, y estos son algunos de los puntos que la organización recomienda revisar antes de poner una firma.

Que el documento se haya explicado en un idioma que la persona entienda

Que el país que aparece en su Aviso de Comparecencia, el documento con el que inicia el caso, corresponda a su nacionalidad, porque si no coincide conviene hablar con un abogado de inmediato

Si la persona ya firmó, qué tan avanzado está el trámite, porque todavía puede escribir a ICE, pedir al juez que retire la estipulación o solicitar que se reabra el caso

La regla general de no firmar ningún documento sin haberlo leído y entendido aplica con más fuerza dentro de un centro de detención. Tener a la mano el número de expediente migratorio, el contacto de un abogado y el de un familiar que pueda dar seguimiento ayuda a reaccionar rápido si llega un traslado sin aviso.

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