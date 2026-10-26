Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 y se corona como el mejor del mundo

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026. Foto: AFP

Harry Kane se convirtió en el ganador del Balón de Oro masculino 2026, el reconocimiento individual que entrega la revista France Football a uno de los futbolistas más destacados de la temporada.

El jugador del Bayern Munich recibió el galardón durante la ceremonia celebrada este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra.

Tuvieron que pasar 25 años para que nuevamente un jugador inglés ganara el Balón de Oro, desde que en el 2001 ganara Michael Owen, delantero del Liverpool de Inglaterra.

Los números de Harry Kane en el 2026

El delantero inglés tuvo una temporada destacada tanto con su club el Bayern Munich, como en la Copa del Mundo 2026 con Inglaterra. Entre los dos equipos anotó 73 goles y dio ocho asistencias en un total de 65 partidos.

El delantero completó la temporada más goleadora de su carrera con una participación directa en un gol cada 64 minutos.

Con el Bayern anotó 61 tantos en 51 encuentros oficiales y contribuyó al triplete nacional entre Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa.

Sus actuaciones le permitieron tener su segunda Bota de Oro europea consecutiva gracias a sus 36 tantos, además del premio Futbolista del Año en Alemania. A estos logros se sumó el récord como el jugador que necesitó menos partidos para alcanzar las 100 anotaciones en la liga alemana.

Alexia Putellas gana Balón de Oro Femenil 2026

La jugadora del London City Lionesses conquistó este lunes su tercer Balón de Oro tras ganarlos en 2021 y 2022. Putellas no estuvo en la terna pasada por una lesión que la apartó la mayor parte de la temporada.

Ahora se convierte en la mejor jugadora del mundo, en una temporada en la que marcó 20 goles y aportó 14 asistencias.

Antes de firmar con el London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympque de Lyon en la final. Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones.

A nivel individual, fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner!#ballondor pic.twitter.com/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026

Balón de Oro masculino: Harry Kane

Harry Kane Balón de Oro femenino: Alexia Putellas

Alexia Putellas Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal

Lamine Yamal Trofeo Kopa femenino: Vicky López

Vicky López Trofeo Yashin masculino: Unai Simon

Unai Simon Trofeo Yashin femenino: Cata Coll

Cata Coll Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane

Harry Kane Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn corral

Charlyn corral Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu

Pere Romeu Mejor club masculino: París Saint-Germain

París Saint-Germain Mejor club femenino: FC Barcelona

FC Barcelona Premio Sócrates: Bukayo Saka

¿Quién es Harry Kane?

Harry Kane es un futbolista inglés que juega como delantero en el Bayern Múnich de Alemania y es capitán de la selección de Inglaterra.

Nació el 28 de julio de 1993 en Londres y se convirtió en uno de los máximos goleadores de su generación, gracias a su trayectoria en la Premier League, la Bundesliga y los torneos internacionales.

Kane comenzó su formación futbolística en las categorías juveniles del Tottenham Hotspur, club al que llegó cuando tenía 11 años.

Después de pasar por equipos como Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City en periodos de préstamo, regresó al Tottenham y se consolidó como una de las principales figuras del equipo londinense.

Con los Spurs marcó 280 goles oficiales y llegó a disputar la final de la Champions League de 2019, en la que su equipo perdió ante el Liverpool. También ganó en tres ocasiones la Bota de Oro de la Premier League, como máximo goleador de la competición en las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2020-2021.

En agosto de 2023, Kane dejó el Tottenham para fichar por el Bayern Múnich, en busca de títulos y nuevos retos en el futbol europeo.

Su impacto fue inmediato, en su primera temporada terminó como máximo goleador de la Bundesliga, con 36 anotaciones, y en 2024 y 2026 ganó la Bota de Oro europea, reconocimiento al máximo goleador de las ligas nacionales del continente.

Con la selección inglesa, Kane es el máximo goleador histórico y porta el gafete de capitán desde 2018. En el Mundial de Rusia 2018 consiguió la Bota de Oro del torneo, con seis goles, y ayudó a Inglaterra a alcanzar las semifinales.

También fue parte de los equipos que llegaron a las finales de la Eurocopa de 2020 y 2024.

¿Quiénes eran los favoritos al Balón de Oro 2026?

Entre los candidatos al reconocimiento figuraban Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Dembelé.

¿Quién ganó el Balón de Oro en 2025?

El francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro masculino en 2025, después de una destacada temporada con el Paris Saint-Germain.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.