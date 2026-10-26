Elecciones 2026: ¿cómo votar por primera vez en EE. UU.?

Para votar en las elecciones se deben cumplir tres condiciones. Foto: Shutterstock

Desde comprobar los requisitos legales hasta conocer tu centro electoral y llevar la identificación necesaria el día de la votación. Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos representará la primera participación de muchos estadounidenses y latinos nacionalizados, por lo que es necesario preparar con anticipación cada paso del proceso.

Cabe aclarar que, según indica el portal Vote.gov, el procedimiento no es igual en todo el país, sino que cada estado establece sus propias reglas en materia de inscripción, plazos, documentos aceptados y modalidades de votación.

Las elecciones de medio término decidirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado federal, además de numerosos cargos estatales y locales. A menos de dos semanas, Donald Trump enfrenta una creciente desaprobación.

¿Quién puede votar en las elecciones de Estados Unidos?

Para participar en las elecciones, por lo general se deben cumplir tres condiciones básicas: ser ciudadano estadounidense, satisfacer los requisitos de residencia del estado y tener 18 años cumplidos el día de las elecciones.

En la mayoría de los estados también es obligatorio estar inscrito en el registro electoral. Dakota del Norte es la excepción, ya que no exige una inscripción previa para votar, apunta el portal oficial USA.gov en su apartado de “requisitos para votar”.

Asimismo, los residentes permanentes que tienen una Green Card, pero no la ciudadanía estadounidense, no pueden votar en elecciones federales.

También existen reglas que pueden afectar el derecho al voto de personas con determinadas condenas penales. Las condiciones dependen del estado y de la situación legal de cada persona.

Registrarse para votar por primera vez

Para comenzar, puedes ingresar en Vote.gov, seleccionar tu estado y seguir las instrucciones correspondientes. Es posible que te soliciten información como tu nombre legal, dirección de residencia, fecha de nacimiento y número de licencia de conducir, identificación estatal o Seguro Social, según las reglas que aplican.

Cabe aclarar que para las elecciones del 3 de noviembre, algunos estados ya cerraron el registro. Por ejemplo, Florida, Texas y Georgia lo hicieron el 5 de octubre, mientras que en California concluyó el 19 de octubre y en Nueva York suele cerrar 10 días antes.

Sin embargo, aquí puedes confirmarlo al filtrar el estado donde resides y consultar los plazos.

¿Qué hacer el día de las elecciones?

Si vas a votar en persona el 3 de noviembre, sigue estos pasos de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC):

Deposita tu voto como te indiquen : según el sistema utilizado, introducirás la papeleta en una urna o un tabulador, o confirmarás el registro electrónico.

: según el sistema utilizado, introducirás la papeleta en una urna o un tabulador, o confirmarás el registro electrónico. Localiza tu centro electoral : consulta la página oficial de elecciones de tu estado o condado. No supongas que te corresponde el mismo lugar que a un familiar o vecino.

: consulta la página oficial de elecciones de tu estado o condado. No supongas que te corresponde el mismo lugar que a un familiar o vecino. Comprueba el horario : los centros tienen horarios establecidos por cada jurisdicción. Organiza tu traslado para llegar con tiempo.

: los centros tienen horarios establecidos por cada jurisdicción. Organiza tu traslado para llegar con tiempo. Lleva la identificación requerida : si tienes dudas sobre los documentos aceptados, consulta previamente a las autoridades electorales. Generalmente, sirve la licencia de conducir, alguna identificación estatal o incluso el pasaporte estadounidense .

: si tienes dudas sobre los documentos aceptados, consulta previamente a las autoridades electorales. Generalmente, sirve . Preséntate ante los trabajadores electorales : normalmente te pedirán tu nombre y podrían solicitar tu dirección, fecha de nacimiento o firma para comprobar tu registro.

: normalmente te pedirán tu nombre y podrían solicitar tu dirección, fecha de nacimiento o firma para comprobar tu registro. Recibe tu boleta : una vez verificada tu elegibilidad, te entregarán una papeleta de papel o te indicarán cómo utilizar el equipo de votación.

: una vez verificada tu elegibilidad, te entregarán una papeleta de papel o te indicarán cómo utilizar el equipo de votación. Marca tus opciones con cuidado: sigue las instrucciones y revisa tus selecciones antes de entregar o registrar la boleta.

Como la jornada electoral está cerca, te conviene revisar cuanto antes qué opciones siguen disponibles. Además, muchos estados ofrecen votación anticipada en persona, mientras que otros permiten votar por correo.

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