Trump ofrece un millón de dólares por información sobre fraude electoral en EE. UU.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una recompensa de un millón de dólares por información sobre presunto fraude electoral, tanto en comicios anteriores como en las elecciones legislativas de medio mandato de 2026, previstas para el 3 de noviembre.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el pago se entregará después del arresto y la condena de las personas que hayan cometido fraude electoral. El anuncio ocurre mientras su partido se juega el control de las dos Cámaras del Congreso.

“¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de medio término de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares tras el arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude!”. Donald Trump, en su red social Truth Social.

Trump insiste en acusaciones de fraude electoral

Trump mantiene sus acusaciones sobre las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Sin embargo, no ha presentado pruebas de fraude que hayan afectado de manera significativa el resultado de esos comicios ni de otras votaciones en Estados Unidos.

El presidente también ha planteado la posibilidad de impugnaciones postelectorales si su partido pierde las elecciones de medio mandato.

El viernes anterior al anuncio de la recompensa, Trump informó que pidió al Departamento de Justicia presentar un recurso preventivo ante una posible victoria demócrata en las elecciones al Senado por Alaska.

El argumento se relaciona con la presencia de dos candidatos llamados Dan Sullivan en la papeleta: el senador republicano que busca la reelección y un aspirante independiente. Trump señaló que esta situación podría generar confusión.

Estudios reportan pocos casos de fraude electoral

La frecuencia del fraude electoral también ha sido objeto de análisis por parte de organizaciones de investigación.

La Brookings Institution examinó datos electorales recopilados por la conservadora Heritage Foundation e identificó 39 casos de fraude entre más de 100 millones de papeletas revisadas en 32 elecciones celebradas en Pensilvania durante tres décadas.

Por su parte, el Brennan Center sostiene que el fraude electoral es poco frecuente y que la suplantación de identidad de votantes prácticamente no existe. También señala que algunos casos denunciados como fraude corresponden, en realidad, a errores de los votantes o de funcionarios administrativos.

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