¡De México para el mundo! Charlyn Corral gana como mejor goleadora del mundo en el Balón de Oro 2026

Charlyn Corral en la Gala del Balón de Oro Foto: AFP

Charlyn Corral, delantera de la Tuzas del Pachuca, ganó el premio a mejor delantera del mundo, también conocido como el trofeo Gerd Müller femenino, durante la gala del Balón de Oro 2026.

La futbolista originaria de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, reconoció a su compañera Scarlett Cambreros, y se dijo orgullosa y satisfecha, además agradeció por sus más de 20 años de carrera.

“La verdad que me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento. La verdad es que me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil. Un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras 30 y que también quiero que le demos un aplauso”, compartió en un mensaje al mundo.

Asimismo, agradeció a su club, a la directiva, al staff y a sus compañeras de equipo.

“Quiero agradecer a mi club, al Club Pachuca, a los presidentes, a los directivos, a mis entrenadores, al staff, pero sobre todo a mis compañeras, que espero que me estén viendo el día de hoy. Muchas gracias por ayudarme a conseguir este premio que es de todas ustedes. Y como último punto, pero no el menos importante, agradecer a mis padres, a mi hermano”, destacó.

🇲🇽Inmenso orgullo🇲🇽

Charlyn Corral es la delantera del año.

Sube al podio con Harry Kane, delantero del año. pic.twitter.com/TXsStk84aD — Alberto Lati (@albertolati) October 26, 2026

El galardón lo obtuvo junto con el delantero inglés, Harry Kane, quien al recibir el trofeo agradeció a su equipo y a su familia.

¿Quién es Charlyn Corral?

Charlyn Corral, cuyo nombre completo es Verónica Charlyn Corral Ang, nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México.

Comenzó a jugar futbol a los cinco años y desde pequeña destacó por su capacidad como goleadora.

En 2006 recibió el Premio Estatal del Deporte, reconocimiento que marcó sus primeros años en el balompié mexicano.

Antes de convertirse en profesional, estudió Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente obtuvo una beca para jugar con la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, donde también se graduó en Administración Deportiva.

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En 2005 consiguió un récord mundial de dominadas con el balón, al realizar 8 mil 671 toques en una hora y 40 minutos.

Su carrera profesional la llevó a jugar en Finlandia y España. Con el Levante destacó por su capacidad goleadora y en la temporada 2017-2018 ganó el Trofeo Pichichi, al terminar como máxima anotadora de la Primera División Femenina de España con 24 goles.

En 2019 fichó por el Atlético de Madrid, equipo con el que disputó competencias nacionales y la Liga de Campeones Femenina.

En 2021 regresó a México para incorporarse al Pachuca Femenil, después de su paso por el futbol europeo.

Con las Tuzas continuó destacando como delantera y en el Clausura 2023 conquistó el título de goleo de la Liga MX Femenil con 20 anotaciones, una cifra récord en ese momento para el torneo.

Su paso por la Selección Mexicana

Corral comenzó su trayectoria con las selecciones nacionales a los 13 años cuando fue convocada al Campeonato Femenino Sub-20 de la Concacaf de 2006, en el que se convirtió en la máxima goleadora con ocho tantos y contribuyó a que México consiguiera el tercer lugar y clasificara al Mundial de la categoría.

Ese mismo año disputó la Copa Mundial Sub-20 en Rusia, donde marcó dos goles en el partido contra Suiza.

La delantera participó en tres Mundiales Sub-20: Rusia 2006, Chile 2008 y Alemania 2010.

En las eliminatorias de la Concacaf destacó por su capacidad goleadora y en 2010 se convirtió en la máxima anotadora histórica de los Campeonatos Femeninos Sub-20 de esa confederación, con 14 goles en tres ediciones.

En el Mundial de Alemania también contribuyó a que México alcanzara por primera vez los cuartos de final de la competición.

También participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde conquistó medallas de oro en 2014 y 2018.

En la edición de 2014 fue una de las figuras del torneo y terminó como máxima goleadora, después de marcar cuatro tantos ante Trinidad y Tobago.

A lo largo de su trayectoria con el combinado mexicano, la futbolista también participó en la Copa Chipre y distintos torneos de la Concacaf.

Con la Selección Nacional también participó en la Copa Oro W de 2024 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, torneo en el que el equipo mexicano se quedó con la medalla de oro.

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