Jáuregui se lanza contra Maru Campos y busca apoyo del PAN para salir libre

Foto: Cesarjáuregi.com/Cuartoscuro

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, solicitó el respaldo de la militancia y de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para exigir que se respete su presunción de inocencia y se garantice el debido proceso en las causas judiciales que enfrenta. Además, mencionó a Maru Campos y señaló que la habría respaldado públicamente cuando surgieron los señalamientos en su contra.

A través de un comunicado dirigido a senadores, diputados federales, dirigentes, consejeros y simpatizantes panistas, Jáuregui negó haber cometido los delitos que se le imputan y pidió dar seguimiento institucional a ambos procedimientos. También convocó a firmar y difundir una petición a través de su sitio oficial.

Foto: Cesarjáuregi.com

¿Qué dijo Jáuregui de Maru Campos?

En su comunicado, César Jáuregui recordó que respaldó públicamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuando enfrentó señalamientos relacionados con el caso de El Pinal. Aseguró que participó en manifestaciones en su apoyo y que mantuvo su respaldo público.

El exfiscal lamentó las declaraciones recientes de la mandataria, pues consideró que fueron desafortunadas y faltaron a la verdad. No obstante, señaló que no respondería con agravios y planteó la siguiente pregunta: “¿Es justicia o abuso de poder?”.

Jáuregui también advirtió que el uso de las fiscalías y los tribunales para excluir a una persona de una contienda política constituiría un abuso de poder, independientemente del partido al que pertenezca quien resulte involucrado.

Foto: Cesarjáuregi.com

Jáuregui enfrenta dos procesos judiciales y niega acusaciones en su contra

El exfiscal de Chihuahua fue detenido el 17 de octubre por una investigación estatal por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Dos días después, fue detenido nuevamente por una orden federal relacionada con el delito de traición a la patria, según relató en un mensaje.

Jáuregui vinculó ambos procesos con el caso de El Pinal, donde murieron dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses. Aseguró que responderá legalmente a las acusaciones y sostuvo que no es culpable de los delitos que se le atribuyen.

“No pido impunidad. Pido debido proceso”: Jáuregui ante su detención

El exfiscal sostuvo que su detención ocurrió mientras buscaba la candidatura del PAN a la Presidencia municipal de Chihuahua. Por ello, pidió a sus compañeros de partido que se pronuncien sobre su situación y acompañen institucionalmente el desarrollo de las investigaciones.

En su mensaje, Jáuregui solicitó específicamente:

Pronunciarse públicamente a favor del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos. Dar seguimiento institucional, desde el Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para que ambos procesos se apeguen estrictamente a la ley. Firmar y difundir la petición publicada en cesarjauregui.com.mx/libertad.

El exfuncionario insistió en que no busca impunidad, sino que las acusaciones en su contra se atiendan conforme a la ley. También pidió solidaridad con él y su familia durante el desarrollo de los procedimientos judiciales.

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