EE. UU. acusa a 13 personas de suministrar vehículos robados a cárteles mexicanos

Foto: HSTaskForce

Un total de 13 personas fueron acusadas en Estados Unidos por presuntamente participar en una red de suministro de vehículos robados a cárteles de México, informó el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la investigación permitió recuperar alrededor de 29 vehículos, con un valor estimado de un millón 137 mil dólares. Las unidades presuntamente eran destinadas a organizaciones criminales mexicanas.

Entre los imputados hay ciudadanos estadounidenses y dos mexicanos. Las acusaciones se presentaron en distintas fechas y bajo procedimientos estatales y federales, según la información difundida por el HSTF.

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HSTF Investigation in El Paso Charges 13 for Allegedly Transporting Stolen Vehicles from U.S. to Cartels in Mexico: OVER A DOZEN facing federal interstate transporting stolen property charges@USAO_WDTX @HSIElPaso @FBIElPaso announced the… pic.twitter.com/fgPbAw703o — Homeland Security Task Force (@HSTaskForce) October 26, 2026

¿Quiénes son los 13 acusados por Estados Unidos?

El informe identifica a las personas señaladas en la investigación y detalla los expedientes judiciales correspondientes. Dos de los acusados son ciudadanos mexicanos, mientras que los demás son estadounidenses.

Una de las imputadas, Kimberly Aguilar, ciudadana estadounidense, fue acusada el 25 de marzo y permanece bajo custodia estatal. En esa misma situación se encuentra Marty Gerardo Jr., también estadounidense, quien fue imputado el 22 de julio.

Otros 11 señalados enfrentan acusaciones federales y fueron arrestados entre el 22 de julio y el 19 de octubre. La lista proporcionada por las autoridades incluye los siguientes nombres:

David Monarrez

César David Díaz

Sinuhe Baltizar López

Christopher Rene Reyes

Ángel Antonio Flores

Aaron Fernando Luna-Evans

Amy Foote

James Dewey Garrett

Hilario Abraham Morales

Pablo Frias

Pilar Bernabeth Méndez Rivas

Las acusaciones forman parte de una investigación sobre el presunto traslado de vehículos robados hacia organizaciones criminales en México.

Los vehículos asegurados tenían modificaciones y blindaje artesanal

Entre las unidades recuperadas, las autoridades reportaron vehículos con modificaciones que presuntamente buscaban adaptarlos para operaciones criminales.

Algunas camionetas presentaban blindaje y estructuras metálicas añadidas de manera artesanal, así como una torreta instalada en la parte superior, similar a las utilizadas en vehículos militares. Estas alteraciones podrían facilitar su uso en actividades relacionadas con grupos delictivos.

Las modificaciones identificadas muestran que algunas unidades habrían sido adaptadas más allá de su configuración original. Sin embargo, la información disponible no precisa cuántos de los 29 vehículos recuperados presentaban este tipo de características.

La investigación busca esclarecer la participación de los 13 acusados en el presunto suministro de vehículos a cárteles mexicanos y determinar las responsabilidades correspondientes ante los tribunales estadounidenses.

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