Asesinan a balazos a Gabriel Rivas, activista y regidor de Morena en Cuernavaca

Gabriel Ruiz también era activista social. Foto: Cortesía

Gabriel Rivas Ríos, regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca por Morena y reconocido activista social, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en la capital de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario circulaba a bordo de un vehículo cuando fue alcanzado por sujetos que viajaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon en varias ocasiones y después escaparon del lugar.

#ULTIMAHORA Mira #Morelos motosicarios le dan alcance y acribillan a sangre fría a Regidor Gabriel Rivas Ríos por #Morena sobre camino a Recinto Ferial en Ejidos de Acapantzingo, como referencia frente a Miche Luks #Cuernavaca #Morelos#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/CG2E0jhtZe — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) November 4, 2026

Asesinan a regidor de Morena en Acapantzingo; Fiscalía inicia investigaciones

Tras el ataque, unidades de emergencia llegaron al sitio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, Gabriel Rivas no sobrevivió a las heridas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el fallecimiento del regidor e informó que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio.

Personal del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y peritos acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias. Hasta el momento, la dependencia no ha informado sobre el posible móvil del asesinato ni reportado personas detenidas.

La zona también quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Morelos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Por otra parte, versiones policiacas señalan que los presuntos responsables fueron perseguidos hasta el centro de Cuernavaca, aunque no se ha informado sobre su detención.

¿Quién era Gabriel Rivas Ríos, regidor asesinado en Cuernavaca?

Gabriel Rivas Ríos era un activista y luchador social con trayectoria en la política de Morelos. Fue diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante el periodo 1994-1997 y, desde 2025, se desempeñaba como regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca por Morena.

Tras darse a conocer su asesinato, colectivos y defensores de derechos humanos utilizaron las redes sociales para exigir a las autoridades el esclarecimiento del crimen y que no quede impune.

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