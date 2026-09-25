Explota vehículo con pirotecnia en Cuautitlán Izcalli; hay heridos

Cuerpos de emergencia acudieron para atender a los lesionados. FOTO: UnoTV

Un vehículo cargado con pirotecnia explotó en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la tarde de este jueves 24 de septiembre, en la comunidad de San Francisco Tepojaco. El incidente dejó al menos una docena de personas heridas.

La explosión ocurrió en las inmediaciones de los Arcos de Tepojaco. De acuerdo con testigos, en la comunidad se realizaba una fiesta patronal y la pirotecnia que era transportada en el automóvil formaría parte de los festejos.

‼️MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN EN TEPOJACO #CUAUTITLAN #IZCALLI‼️



La explosión de pirotecnia que era transportada en un coche, dejó 10 personas hospitalizadas. pic.twitter.com/CiPeel0m4O — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 25, 2026

Tras la detonación, cuerpos de emergencia acudieron a la zona para atender a las personas lesionadas y controlar el incendio que consumió el vehículo.

Hasta el momento, las autoridades han informado que elementos de la Cruz Roja, así como de Protección Civil de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, trasladaron a cinco personas al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en Naucalpan, para recibir atención médica inmediata.

El reporte señala que, en total, al menos una docena de personas resultaron heridas por la explosión.

Bomberos sofocan incendio tras explosión en Tepojaco

Bomberos de Cuautitlán Izcalli lograron sofocar las llamas que envolvieron el automóvil después de la explosión.

Policías municipales acordonaron el área para permitir las labores de los equipos de emergencia y evitar el ingreso de personas a la zona afectada.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el vehículo transportaba pirotecnia presuntamente destinada a la celebración patronal de la comunidad de San Francisco Tepojaco.

Continúan trabajos de emergencia en la zona

Los servicios de emergencia mantienen labores en San Francisco Tepojaco mientras se atiende a las personas lesionadas y se revisa el sitio de la explosión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas fallecidas. Los trabajos continúan en la zona.

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