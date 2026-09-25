Stray Kids vuela rumbo a México, son captados en el aeropuerto de Corea

Fans esperan a Stary Kids en CDMX. Foto: Getty images | Jennifer Turrubiartes

El grupo surcoreano de K-Pop Stray Kids fue captado en el aeropuerto de Incheon, en Corea, abordando su vuelo con rumbo a México, donde ofrecerá una serie de conciertos.

Se espera su llegada a territorio mexicano el viernes 25 de septiembre alrededor de las 09:00 horas.

Aunque el personal de Stray Kids no permitió que se tomaran fotografías o videos, una reportera de UnoTV pudo confirmar que el grupo surcoreano ya viaja rumbo a México.

Los integrantes de Stray Kids fueron vistos en el aeropuerto de Incheon, previo a su vuelo con dirección a CDMX, a donde arribarán la mañana de este viernes 25 de septiembre.



La mañana de hoy, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la banda… pic.twitter.com/VrgGcciMjW — Uno TV (@UnoNoticias) September 25, 2026

Stray Kids y su presentación en CDMX

El grupo se presentará con el festival STRAYCITY durante dos días consecutivos en el Estadio Seguros GNP de la Ciudad de México:

Viernes 25 de septiembre a las 18:30 horas

Sábado 26 de septiembre a las 18:30 horas

¿Stray Kids podría visitar Palacio Nacional?

Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, confirmó que el grupo estará presente en el marco de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

“Sí, viene, se llama Stray Kids el grupo que viene, es como un BTS de más pequeños de edad, son más jóvenes que los integrantes de BTS”, destacó la mandataria.

Ante esta visita, los STAY, como se les conoce a los fanáticos, estuvieron especulando en redes sociales sobre su presencia en Palacio Nacional, por lo que se espera que se reúnan a las afueras del recinto, en el Zócalo capitalino, como ocurrió con BTS.

¿Quiénes son los Stray Kids?

Stray Kids es un grupo masculino de jóvenes de Corea del Sur formado en 2017 por JYP Entertainment a través del reality show del mismo nombre.

El grupo se lanzó en 2018 y actualmente está compuesto por ocho miembros:

Bang Chan

Lee Know

Changbin

Hyunjin

Han

Felix

Seungmin

I.N.

Originalmente, era un grupo de nueve integrantes, pero su miembro Woojin dejó el grupo y la agencia musical en 2019.

Actualmente cuentan con el siguiente material discográfico:

Seis álbumes de estudio

14 miniálbumes EP

Cuatro álbumes recopilatorios y especiales

Álbumes sencillos y reediciones

La gira más reciente de Stray Kids es STRAYCITY, que cuenta con un formato especial en el que actúan como cabeza de cartel junto a otros invitados.

Entre las participaciones especiales en su presentación en la Ciudad de México se menciona a NEXZ, Andrés Obregón y RENEE.

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