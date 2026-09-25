México y Corea acuerdan combatir fraude digital, trata y narcotráfico

Presidente de Corea del Sur se reunió con presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

México y Corea del Sur acordaron fortalecer la cooperación para combatir el fraude digital, la trata de personas y el narcotráfico, además de reforzar las acciones contra el ingreso y comercio de mercancías ilícitas.

Durante su visita a México, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, destacó que ambos países establecieron mecanismos institucionales para fortalecer la colaboración entre sus autoridades de seguridad pública.

“Entre las autoridades de seguridad pública también vamos a crear una base institucional y ya hemos creado una base para luchar contra el fraude digital, trata de personas y narcotráfico, entre otros”, Lee Jae Myung, presidente de la República de Corea del Sur

México y Corea del Sur reforzarán combate a mercancías ilícitas

Lee Jae Myung explicó que también se estableció un nuevo marco para fortalecer la protección de derechos y el intercambio de información sobre mercancías ilícitas en aduanas.

De acuerdo con el presidente coreano, antes de que termine el año se realizará una sesión informativa para identificar productos coreanos falsificados.

Además, durante el primer semestre de 2027 se contempla una reunión para trabajar en la prevención del ingreso de mercancías ilícitas y peligrosas.

El mandatario también señaló que ambos países profundizarán su cooperación en materia de industria de defensa, con el objetivo de que tecnología coreana pueda contribuir a la producción local en México.

Sheinbaum destaca 17 compromisos con Corea del Sur

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la visita se firmaron 17 memorándums de entendimiento en áreas como cooperación económica y financiera, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia y tecnología, propiedad intelectual, agricultura y seguridad.

En materia comercial, señaló que uno de los objetivos es facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en las cadenas de proveeduría de compañías coreanas establecidas en México.

Sheinbaum destacó que el comercio bilateral alcanzó 27 mil millones de dólares en 2025 y señaló que Corea del Sur es uno de los cinco principales socios comerciales de México.

Asimismo, indicó que la inversión coreana acumulada desde 2006 supera los 11 mil 500 millones de dólares, mediante más de 2 mil empresas.

Con estos acuerdos, ambos gobiernos buscan ampliar la cooperación en seguridad, comercio, tecnología, industria y desarrollo económico.

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