Avanzan diligencias tras ataque en Torreón; audiencia inicial podría ser el domingo

Avanzan diligencias por ataque en Torreón. Foto: Magda Guardiola

El exterior de la escuela secundaria general número 13 de Torreón amaneció iluminado con veladoras y cubierto de flores. Un homenaje sencillo con el que la comunidad educativa y los vecinos buscan recordar y honrar la memoria de la subdirectora, Neri Edith Nevárez González, mientras las autoridades de Coahuila siguen con las diligencias por el caso.

Fiscalía asegura que avanzan las diligencias por el ataque en Torreón

La Fiscalía General de Coahuila informó que el proceso avanza hacia la revisión legal del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón. La autoridad contempla que sea este domingo cuando se desarrolle la audiencia inicial para definir la situación jurídica de los dos jóvenes detenidos.

Mientras tanto, la atención médica continúa para las cuatro víctimas de este hecho que ha consternado a la sociedad. El reporte más reciente confirma que dos de las personas lesionadas siguen en estado grave, derivado de las lesiones sufridas.

Subdirectora habría muerto por choque hipovolémico

De acuerdo con los informes periciales, el deceso de la subdirectora, Neri Edith Nevárez, derivó de un choque hipovolémico y lesiones en órganos vitales provocadas por un objeto contuso.

A la espera del inicio formal del proceso legal este domingo, la comunidad mantiene las muestras de solidaridad hacia las familias afectadas.

Hermanos gemelos atacan secundaria de Torreón

Este pasado jueves 1 de octubre, dos jóvenes mayores de edad entraron a una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, y llevaron a cabo un ataque en el que lamentablemente murió una persona y resultaron lesionadas cuatro más.

Después de estos hechos, lograron detener a los dos atacantes y las autoridades comenzaron a investigar los hechos, con la finalidad de conocer sus motivaciones.

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