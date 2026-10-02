Protestan contra docentes señalados por acoso en Prepa Vocacional de la UdeG

Estudiantes bloquearon vialidades. Foto: Omar Hernández

Estudiantes de la Escuela Preparatoria Vocacional de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en Jalisco, estallaron en protestas, bloquearon avenidas en la colonia Atlas y tomaron el plantel para exigir la destitución de al menos cinco profesores acusados de acoso sexual y hostigamiento.

La protesta multitudinaria derivó en pintas y destrozos en la infraestructura del inmueble, esperando la respuesta institucional frente a las quejas acumuladas.

Además, los alumnos exigen que se retire la protección institucional al hijo de un directivo de la universidad, a quien también vinculan con los casos de hostigamiento denunciados.

“Uno de los maestros acusados por, por acoso, es hijo del director, el director Nicolás Alonso Estrella y su hijo Nicolás Alonso Estrella Martínez, que es uno de los acusados de acoso. Dato muy importante, este docente tiene muchas denuncias. Es algo muy sabido pues al menos dentro de la comunidad estudiantil, pues los comportamientos que tiene esta persona pues con las alumnas. Y, al menos cuando pasa esto, lo descansan, deja de venir y cuando se empieza a enfriar un poquito más la situación, vuelve a ser docente de la escuela. Es algo que ya lleva gestándose así mucho tiempo.” Alejandro Méndez, estudiante

Exhiben a presuntos maestros acosadores

Como parte de la jornada de reclamos se exhibió a los presuntos agresores mediante la colocación de una lona en la vía pública.

Los manifestantes bloquearon la circulación en las avenidas aledañas a la colonia Atlas, impidiendo el paso vehicular.

Los manifestantes advirtieron que la protesta se podría extender a bloqueos de calles en otros puntos de la zona hasta que las autoridades universitarias destituyan a los docentes y se apliquen las sanciones correspondientes.

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