México registra 285 homicidios en tercera semana de octubre; Guanajuato encabeza cifras con 41 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la tercera semana de octubre de 2026, México registró 285 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista nacional con 41 casos.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 106 homicidios, de los cuales 40 se registraron el viernes 16 de octubre; 27 el sábado 17 y 39 el domingo 18 de octubre.

La SSPC registró 285 asesinatos entre el lunes 12 de octubre y el domingo 18 de octubre de 2026, lo que representa una disminución de 5.94% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 303.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 41

Homicidios por día y estados con más denuncias

12 de octubre: 47

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

Edomex: 4

13 de octubre: 37

Guanajuato: 8

Sinaloa: 6

Edomex: 4

14 de octubre: 46

Guanajuato: 9

Edomex: 7

Sinaloa: 4

15 de octubre: 49

Guanajuato: 8

Edomex: 8

Sinaloa: 6

16 de octubre: 40

Edomex: 7

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

17 de octubre: 27

Guanajuato: 5

Edomex: 3

Baja California: 3

18 de octubre: 39

Sinaloa: 5

Edomex: 5

Guanajuato: 3

Total en la semana: 285

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 44 mil 021 homicidios dolosos.

Sinaloa, al alza en homicidios

Durante la tercera semana de octubre, Sinaloa registró 29 homicidios, cifra que lo colocó en el tercer lugar por denuncias de este tipo de delitos, por detrás del Estado de México (38) y Guanajuato (41).

En lo que va de octubre, en Sinaloa se han registrado 102 asesinatos, por lo que, hasta ahora, ocupa el primer lugar en denuncias por este delito.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Septiembre: 114

Los cinco estados que concentran el mayor número de casos de homicidios del 1 al 18 de octubre de 2026 son los siguientes:

Sinaloa: 102

Edomex: 92

Guanajuato: 76

Chihuahua: 48

Baja California: 44

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 13 mil 644 homicidios.

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