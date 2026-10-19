Traición a la patria: la FGR retiró solicitud contra el hijo del “Chapo”, pero detuvo a César Jáuregui

Enfrentan el mismo delito en México, por causas distintas. Foto: ICE / Cuartoscuro.

Dos acusaciones por el mismo delito, dos desenlaces distintos: Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, permanece en Estados Unidos por narcotráfico; el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quedó bajo custodia federal en México. Ambos fueron señalados por el delito de traición a la patria.

Guzmán López reconoció haber secuestrado a Ismael “El Mayo” Zambada para llevarlo a Estados Unidos. Jáugeri, por su parte, es acusado de permitir que agentes de la CIA participaran sin autorización en un operativo antidrogas en México.

Los dos fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de traición a la patria. Pero sus casos tomaron caminos muy distintos.

En 2024, la FGR presentó 78 datos de prueba contra Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, pero terminó retirando su solicitud de orden de aprehensión.

Dos años después, la misma institución consiguió una orden de captura contra César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, y la ejecutó.

La diferencia está en las decisiones judiciales y el estado de cada procedimiento.

Casos de traición a la patria en México. Imágen: UnoTV (generado con IA).

El hijo del “Chapo”: 78 pruebas y ninguna orden en aquella audiencia

Todo comenzó el 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López llevó a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, donde ambos quedaron detenidos.

La FGR investigó al hijo de “El Chapo” por secuestro y traición a la patria. El 5 de octubre de ese año solicitó una orden de aprehensión al juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz, en Culiacán.

La Fiscalía aseguró haber presentado 78 datos de prueba. Sin embargo, después de una audiencia de más de ocho horas, retiró su solicitud.

Las versiones se enfrentaron.

El juez sostuvo que no negó la orden, sino que la propia Fiscalía desistió de solicitarla. También señaló deficiencias en los elementos presentados y cuestiones de competencia judicial.

La FGR respondió que las pruebas eran suficientes y anunció que continuaría el procedimiento ante otra autoridad judicial.

Mientras tanto, Guzmán López permaneció detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, un proceso distinto al de traición a la patria en México.

En diciembre de 2025, se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada ante una corte de Chicago. También reconoció haber organizado el secuestro del “Mayo” Zambada.

Esa declaración, en Estados Unidos, no equivale a una condena por traición a la patria en México.

César Jáuregui quedó en libertad por un caso y fue detenido por otro

El caso del exfiscal de Chihuahua tuvo un desenlace distinto. César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre de 2026 por delitos del fuero estatal relacionados con un operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

En aquella operación contra laboratorios clandestinos participaron, según las investigaciones federales, agentes estadounidenses de la CIA.

Al regresar del operativo, ocurrió un accidente que provocó la muerte de dos funcionarios mexicanos y dos estadounidenses.

La FGR sostiene que César Jáuregui permitió la intervención de personal extranjero sin autorización federal, en actividades reservadas a las autoridades mexicanas, por lo que es acusado de presunta traición a la patria en materia de seguridad nacional.

El giro llegó este fin de semana: un juez de Chihuahua rechazó imponerle prisión preventiva por los delitos estatales de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

César Jáuregui podía enfrentar su proceso en libertad, pero minutos después, agentes de la FGR ejecutaron una orden federal de aprehensión por traición a la patria. La orden fue emitida por una jueza federal del Altiplano.

Este lunes 19 de octubre se informó que Jáuregui fue trasladado al Cefereso número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Su audiencia federal se prevé para el martes 20 de octubre. Por separado, el jueves 22 continuará el procedimiento estatal, cuando deberá resolverse si es vinculado a proceso. César Jáuregui mantiene su presunción de inocencia.

¿Qué se considera traición a la patria y cómo se castiga?

El artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de prisión, además de multa, por distintas conductas que atentan contra la seguridad de la nación.

Entre ellas se encuentra privar ilegalmente de la libertad a alguien en territorio mexicano para entregarlo a autoridades de otro país o trasladarlo al extranjero con ese propósito. Ese fue el supuesto invocado por la FGR en el caso de Guzmán López.

En el expediente de César Jáuregui, la Fiscalía sostiene que hubo una intervención extranjera no autorizada en actividades de seguridad nacional, lo que constituye el delito de traición a la patria.

Los casos de Guzmán López y César Jáuregui se investigan bajo el mismo delito, pero los hechos atribuidos y los elementos que deben acreditarse son diferentes.

De los fusilamientos a los tribunales federales

La traición a la patria tiene antecedentes que se remontan a los primeros años del México independiente.

Agustín de Iturbide fue declarado traidor por decreto y fusilado en 1824, sin un juicio penal ordinario.

En cambio, Vicente Guerrero fue sometido a un consejo de guerra y ejecutado en 1831.

En 1867, Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron juzgados y fusilados en Querétaro, bajo la legislación sobre delitos contra la nación.

Décadas después hubo nuevos procedimientos. En 1945, tres diputados federales, entre ellos Carlos A. Madrazo, fueron acusados de traición a la patria por un caso relacionado con el Programa Bracero, pero los cargos no culminaron en condenas firmes por ese delito.

No existe un registro histórico nacional consolidado que permita precisar cuántas personas han sido procesadas o condenadas por traición a la patria desde la Independencia.

La misma acusación, pero todavía sin una sentencia en México

Por ahora, el contraste es claro.

Joaquín Guzmán López enfrentó una solicitud de captura por secuestro y traición a la patria que la FGR retiró durante la audiencia de 2024. Su detención y declaración de culpabilidad en Estados Unidos corresponden a un proceso por narcotráfico y delincuencia organizada.

César Jáuregui quedó bajo custodia federal después de que se ejecutara una orden de aprehensión por presunta traición a la patria. Aún falta que comparezca ante la autoridad judicial federal.

Dos hechos distintos. El mismo delito invocado por la Fiscalía. Y una diferencia fundamental: en un caso, la solicitud de 2024 terminó retirada; en el otro, la orden de captura ya fue ejecutada.

Ninguno de los dos casos cuenta, hasta ahora, con una sentencia mexicana condenatoria por traición a la patria.

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