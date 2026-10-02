Petróleo cae más de 3 dólares tras pláticas sobre gasóleo y liberación de reservas

Washington presiona a la UE para liberar reservas petroleras. Foto: Reuters.

Los precios del petróleo bajaron más de 3 dólares para este viernes 2 de octubre tras conversaciones para liberar reservas que aliviarían la escasez del suministro a nivel mundial.

A las 1035 GMT, el Brent perdió 2.57 dólares, equivalentes a un 2.51%, quedando en 99.74 dólares por barril, acumulando un descenso del 4.1% esta semana.

En cambio, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajó 3.53 dólares, un 3,8%, por lo que se vendió en 89,34 dólares. Con ello, sumó una disminución del 3.2% esta semana.

Asimismo, los futuros europeos de gasóleo, un índice de referencia para los precios del combustible, disminuyeron un 5%, quedando en mil 380 dólares por tonelada.

Esta disminución en los precios del petróleo se dio después de cerrar con un incremento en la víspera, tras darse a conocer que las refinerías chinas suspendieron las exportaciones de productos petrolíferos para octubre, pues Pekín busca preservar sus reservas.

Europa analiza liberar reservas por presión de EE. UU.

El precio del petróleo se mantiene a la baja para este 2 de octubre en un momento donde la Unión Europea (UE) debate si libera reservas de combustible y crudo para aliviar la escasez en el mercado mundial. Además, esta medida ayudaría a evitar una posible prohibición de exportaciones de gasóleo por parte de Estados Unidos, indicó Ole Hansen, del Saxo Bank.

Francia presentó esta propuesta como respuesta a la presión de Washington para que las naciones europeas pongan en circulación más suministros para frenar el alza del combustible.

Este viernes, los países miembros de la UE sostuvieron una conferencia telefónica, donde debatieron la propuesta de liberar 50 millones de barriles de gasóleo. Los miembros de la Agencia Internacional de Energía harían lo propio con 50 millones de barriles de crudo, dijo una fuente anónima a Reuters

El especialista Olen Halsen resaltó que esto refleja que “la principal tensión en el mercado energético ya no es la disponibilidad de crudo, dado que los flujos procedentes de Oriente Medio se están recuperando, sino más bien el suministro de productos refinados, limitado por la reducción de la capacidad de refino y la producción en Oriente Medio y Rusia.

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