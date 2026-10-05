Nuevo video revela cómo se prepararon los “Cuates” antes de ataque en Torreón

Nuevo video de los “Cuates” antes del ataque en Torreón. Foto: Pexels/ilustrativa

En redes sociales ha comenzado a compartirse un nuevo video en el que se puede observar cómo los hermanos gemelos conocidos como los “Cuates” se prepararon antes de llevar a cabo el ataque en la secundaria de Torreón, Coahuila.

Video muestra como los “Cuates” se prepararon antes del ataque en Torreón

Usuarios y medio de comunicación han comenzado a compartir un nuevo video en el cual se puede observar cómo los hermanos gemelos conocidos como los “Cuates” se prepararon antes para llevar a cabo el ataque dentro de la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón.

Se trata de un conjunto de grabaciones captadas con cámaras de seguridad en las que se puede ver a los presuntos responsables del ataque ocurrido la mañana del 1 de octubre de 2026.

Uno de los clips muestra a los “Cuates” caminando sobre una calle del ejido La Unión. Mientras que en otra parte del video se observa que los hermanos gemelos se paran frente a una barda y empiezan a revisar una mochila y una tina de plástico, así como a cambiarse de sudaderas.

Se ve también que hablan y revisan en varias ocasiones sus cosas, antes de entrar a la secundaria donde asesinaron a la subdirectora Neri Edith Narváez e hirieron a cuatro personas más.

Vincularon a proceso a los hermanos

Este pasado domingo 4 de octubre, se dio a conocer que Carlos y David, los “Cuates”, autores materiales del ataque en la Secundaria General Número 13, fueron vinculados a proceso bajo la causa penal 1632/2026.

Los hermanos fueron procesados por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de la subdirectora Neri Edith Narváez, así como por tentativa de homicidio calificado bajo los mismos agravantes en contra de Ricardo, Gerardo y dos menores de edad de iniciales J.A.G. y R.L.S.

A solicitud del Ministerio Público, el juez también dictaminó prisión preventiva justificada y autorizó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Al ser juzgados como mayores de edad, los imputados podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.

Respecto al estado de salud de las víctimas tras los hechos del jueves, el reporte médico indica que un profesor se mantiene en condición delicada pero estable, mientras que otro docente continúa hospitalizado.

También permanece internado el alumno que sufrió la pérdida de una mano a causa de las lesiones, en tanto que la alumna herida ya fue dada de alta tras responder favorablemente al tratamiento.

Aún no hay clases presenciales en la secundaria

A través de un comunicado de prensa, la escuela secundaria general “Esperanza Cabrera” anunció que las actividades presenciales en el plantel siguen suspendidas esta semana tras el ataque.

Al respecto, explicaron que esta determinación responde a la necesidad de contar con las condiciones adecuadas para preparar, de manera responsable y conjunta, el regreso a la secundaria.

“Actualmente estamos trabajando en colaboración con las autoridades educativas y diversas instancias que participan en la atención y protección de nuestra comunidad escolar, con el propósito de construir una ruta que nos permita regresar a nuestros espacios educativos con acompañamiento y confianza“, señalan.

Por último, indicaron que a lo largo de esta semana compartirán información sobre las acciones que se implementarán para un regreso seguro, por lo que pidieron mantenerse al tanto únicamente por comunicados oficiales de la escuela y de las autoridades educativas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.