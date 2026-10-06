OMS aclara riesgo para Rusia y Europa tras sospecha de peste neumónica

OMS seguirá vigilando. Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “bajo” el riesgo para la salud pública en Rusia luego de la muerte de una trabajadora de un laboratorio en la región de Irkutsk, Siberia, ante la posibilidad de que se tratara de un caso de peste neumónica.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, explicó a la agencia de noticias AFP, que las autoridades rusas investigaban si la peste neumónica había causado la muerte de la mujer, identificada en reportes como Darya Shipilova, de 28 años, quien trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk.

“Una mujer que trabajaba en un laboratorio en la región de Irkutsk ha fallecido, y las autoridades están investigando si la peste neumónica fue la causa de su muerte”, señaló Lindmeier durante una conferencia de prensa de la OMS.

La organización aclaró que, hasta ese momento, la causa de la muerte no había sido confirmada oficialmente y que se realizaban pruebas de laboratorio.

¿Qué riesgo existe por la posible peste en Rusia?

De acuerdo con la evaluación inicial de la OMS, el riesgo para Irkutsk fue considerado de moderado a bajo, mientras que para Rusia en su conjunto fue calificado como bajo y para la región europea de la OMS como muy bajo.

La organización también indicó que se encontraba en contacto con las autoridades sanitarias rusas para verificar lo ocurrido y conocer los resultados de las pruebas.

El instituto donde trabajaba la mujer estudia patógenos peligrosos, incluida la peste, en una zona de Siberia donde esta enfermedad existe de forma natural entre animales salvajes, explicó Lindmeier. Ante ello, la OMS comenzó a monitorear el caso después de conocer los reportes sobre la muerte y convocó a especialistas en patógenos de alta amenaza para evaluar la situación.

Rusia reporta que no hay casos de peste en Irkutsk

Posteriormente, las autoridades rusas informaron a la OMS que no se había registrado ningún caso de peste en la ciudad de Irkutsk; según la información transmitida por Rusia, la trabajadora había presentado inicialmente una neumonía adquirida en la comunidad, que se había manifestado como una infección respiratoria viral aguda típica.

Las autoridades realizaron una investigación epidemiológica, identificaron a las personas que tuvieron contacto con la mujer y efectuaron seguimiento médico y pruebas de laboratorio.

Los resultados, de acuerdo con la actualización rusa comunicada a la OMS, no detectaron patógenos infecciosos peligrosos entre los contactos, también se informó que el seguimiento médico del 100% de las personas identificadas había concluido y que la situación epidemiológica permanecía estable y bajo vigilancia.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que la muerte de la trabajadora haya sido causada por peste neumónica, la OMS mantiene el seguimiento del caso y continúa en comunicación con Rusia mientras avanza la investigación.

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