Mexicanos ven peor el empleo, la economía y sus posibilidades de gastar; confianza del consumidor cae 1.2 puntos

Foto: Cuartoscuro

La confianza de los consumidores en México cayó 1.2 puntos en septiembre, respecto a agosto, para ubicarse en 45.1 puntos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) de Inegi y Banco de México (Banxico). El retroceso reflejó una menor percepción sobre la situación económica de los hogares y del país, así como sobre sus posibilidades de realizar compras importantes.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) mide cómo perciben los hogares su situación económica actual y sus expectativas, además de su visión sobre la economía del país. Para septiembre, sus cinco componentes registraron descensos mensuales.

¿Qué fue lo que más cayó en la confianza de los consumidores?

El mayor retroceso mensual entre los cinco componentes principales fue el de la situación económica actual de los integrantes del hogar, que bajó 1.9 puntos, para ubicarse en 52.0.

Le siguió la situación económica esperada de los hogares para los próximos 12 meses, con una caída de 1.5 puntos, a 57.6.

La percepción sobre la situación económica actual del país también retrocedió, con una disminución de 1.3 puntos, a 39.0. Mientras tanto, la expectativa sobre la economía nacional dentro de 12 meses bajó 0.9 puntos, a 44.7.

El componente relacionado con las posibilidades de comprar muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos disminuyó 0.5 puntos, para quedar en 32.0.

Así cambiaron los cinco componentes

Indicador Septiembre 2026 Cambio mensual Situación económica actual del hogar 52.0 -1.9 puntos Situación económica esperada del hogar 57.6 -1.5 puntos Situación económica actual del país 39.0 -1.3 puntos Situación económica esperada del país 44.7 -0.9 puntos Posibilidades de comprar bienes duraderos 32.0 -0.5 puntos

¿Qué dice la encuesta sobre el empleo?

Uno de los indicadores complementarios de la ENCO también mostró un retroceso en septiembre.

La percepción sobre la situación del empleo en el país durante los próximos 12 meses se ubicó en 44.5 puntos, una disminución de 0.8 puntos frente a agosto.

Además, en comparación con septiembre de 2025, este indicador registra una caída de 2.8 puntos.

Es decir, dentro de los indicadores complementarios, el empleo muestra un retroceso mayor en su comparación anual que el registrado en el conjunto de la confianza del consumidor, que disminuyó 1.0 punto frente a septiembre del año pasado.

Menos confianza para comprar casa o automóvil

La encuesta también muestra un menor ánimo para hacer algunas compras de mayor importancia económica.

La planeación para comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años se ubicó en 14.9 puntos, 0.3 puntos menos que en agosto y 1.5 puntos por debajo de septiembre de 2025.

En el caso de la vivienda, el indicador sobre si algún integrante del hogar considera comprar, construir o remodelar una casa en los próximos dos años quedó en 18.8 puntos, con una caída mensual de 1.5 puntos y una disminución anual de 1.2 puntos.

También cayó la percepción sobre las posibilidades económicas para salir de vacaciones durante los próximos 12 meses, que bajó 1.1 puntos frente a agosto y se ubicó en 38.3.

¿Y qué pasa con los gastos cotidianos?

El indicador sobre las posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos y otros productos también retrocedió, aunque de manera más moderada.

En septiembre se ubicó en 44.3 puntos, 0.4 puntos menos que en agosto. Frente a septiembre de 2025, sin embargo, registró un incremento de 0.2 puntos.

Por otra parte, las posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de los ingresos bajaron 0.3 puntos mensuales, a 39.1 puntos.

Confianza del consumidor también cae en su comparación anual

Además del retroceso mensual, el Indicador de Confianza del Consumidor registró una disminución de 1.0 punto frente a septiembre de 2025, al ubicarse en 45.1 puntos.

En la comparación anual, dos de los cinco componentes registraron aumentos: la percepción sobre la situación económica actual del hogar subió 0.2 puntos y las posibilidades de comprar bienes duraderos avanzaron 0.1 puntos. Los otros tres indicadores registraron descensos.

Indicador Septiembre 2026 Cambio anual Situación económica actual del hogar 52.0 +0.2 Situación económica esperada del hogar 57.6 -0.6 Situación económica actual del país 39.0 -1.9 Situación económica esperada del país 44.7 -2.7 Posibilidades de comprar bienes duraderos 32.0 +0.1

La mayor caída anual correspondió a la expectativa sobre la situación económica del país dentro de 12 meses, con 2.7 puntos menos. La percepción sobre la situación económica actual del país disminuyó 1.9 puntos, mientras que la expectativa económica de los hogares bajó 0.6 puntos.

¿Cómo se obtiene este indicador?

El Indicador de Confianza del Consumidor se construye a partir de cinco componentes que recogen la percepción de los hogares sobre su situación económica actual y futura, la situación y expectativas de la economía del país y las posibilidades actuales de adquirir bienes de consumo duradero.

La ENCO tiene una periodicidad mensual y contempla las 32 ciudades más importantes del país, con una muestra de 2 mil 336 viviendas al mes.

En septiembre de 2026, el resultado conjunto fue de 45.1 puntos, después de que los cinco componentes principales registraran descensos frente al mes previo.

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