¡Oficial! Paramount y Warner Bros cierran compra millonaria y crean el gigante Skydance

Paramount y Warner Bros se unen Foto: AFP

Paramount y Warner Bros oficialmente se convierten en una sola compañía nombrada Skydance Corp y encabezada por David Ellison como presidente y director ejecutivo, según anunció este martes 6 de octubre.

La operación está valorada en 111 mil millones de dólares, cerca de 2 millones de millones de pesos mexicanos, reuniendo así varias de las marcas más importantes del entretenimiento.

Today is a new day for @Skydance, and I'm incredibly grateful to everyone who helped get us here. It's a big day, and we're just getting started. Let's go! https://t.co/89jxDrzVGU pic.twitter.com/e6P28HkRto — David Ellison (@davidellison) October 6, 2026

Entre los estudios y canales que la conformarán están: Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Comedy Central, TNT Sports y Food Network, además de plataformas como Paramount+, HBO Max y Pluto TV.

También se informó a través de Variety que los ingresos anuales se estiman cercanos a los 70 mil millones de dólares (1.26 millones de millones de pesos), aunque se sabe que también absorbieron una deuda de Warner de 80 mil millones de dólares (1.44 millones de millones de pesos).

HBO Max y Paramount+ serán una sola plataforma

El cambio principal entre los usuarios llegará en el mundo del streaming, pues se ha confirmado que Paramount+ y HBO Max se fusionarán en una sola plataforma, aunque esto se dará de forma eventual.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria”, mencionó David Ellison tras concretarse la operación.

Con esto se busca crear una competencia con mayor capacidad al momento de producir y distribuir historias.

Las ganancias de Skydance

Según la información proporcionada por Variety, la empresa estima generar 6 mil millones de dólares (cerca de 108 mil millones de pesos mexicanos) en ahorros anuales durante los próximos tres años.

Pero se estima que esto tendrá consecuencias en los trabajadores, pues miles de empleados provenientes de Paramount y Warner Bros. Discovery podrían ser despedidos en los meses consecuentes a la fusión.

Mencionar que con esta operación ya confirmada, Skydance se convierte en uno de los mayores conglomerados de entretenimiento del mundo, concentrando estudios de cine, canales de televisión y plataformas de streaming.

¿A qué se comprometió Paramount para fusionarse con Warner Bros.?

Paramount Skydance llegó a un acuerdo con un grupo de fiscales estatales para poner fin a una disputa antimonopolio, con lo que se encaminó a comprar Warner Bros. Discovey por 111 mil millones de dólares, según confirmó Rob Bonta, fiscal de California, Estados Unidos (EE.UU.), el pasado 21 de septiembre,

“Hemos alcanzado un acuerdo de conciliación con Paramount que incluye barreras de protección ejecutables por el tribunal para resolver las cuestiones antimonopolio en el centro de nuestro caso“, anunció Bonta a través de X.

We’ve reached a settlement agreement with Paramount that includes court enforceable guardrails to resolve the antitrust issues at the center of our case, protect competition and consumer choice, and provide for the production of significantly more films and a minimum of $1.5… pic.twitter.com/6bnckAfj1B — Rob Bonta (@AGRobBonta) September 21, 2026

Bonta detalló el pasado 23 de septiembre que, en caso de aprobarse un crédito fiscal federal por película de al menos 20% y si se aprueba un crédito fiscal estatal más expansivo en California o Nueva York, la inversión en producción tendría que aumentar al 40% de toda la producción de películas en Estados Unidos en lugar del extranjero.

Por otro lado, informó que Paramount acordó un período de cinco años, donde la compañía fusionada se comprometió a lanzar:

30 películas al año, incluyendo 20 lanzamientos amplios, en los dos primeros años

32 películas al año, con 21 estrenos amplios, en los años tres, cuatro y cinco

Al menos cuatro películas independientes en cada año del período de compromiso

Si Paramount no cumple con este requisito de producción de películas en cualquier año, la compañía deberá desinvertir en Miramax Studios y debe pagar 30 millones de dólares por película perdida para los fondos fiduciarios de salud y jubilación asociados con:

Writers Guild of America (WGA)

International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE)

Directors Guild of America (DGA)

International Brotherhood of Teamsters (IBT)

National Association of Attorneys

Skymedia, tal como se llama el conglomerado desde este viernes, también debe gastar mil 500 millones de dólares adicionales en producción de cine y televisión de los Estados Unidos durante cinco años, o 300 millones de dólares al año por encima de su línea de base de 2025.

Más acuerdos para la formación de Skydance

Durante cinco años, Skydance debe negociar los canales de cable básicos de Paramount independientemente de las negociaciones para los canales de cable básicos de Warner Bros., preservando la dinámica competitiva existente entre las empresas.

“La preservación de la competencia ayuda a mantener los precios bajos para los consumidores“, expresó Bonta.

La empresa fusionada también debe continuar ofreciendo un servicio de transmisión gratuita, como Pluto TV, y mantener su servicio y calidad actuales. Además, la compañía aceptó un Consejo de Independencia Editorial de Noticias para ayudar a CNN y CBS a mantener la independencia editorial.

Finalmente, la empresa fusionada comprometerá 47.5 millones de dólares en un Fondo de la Fuerza Laboral durante cinco años para la capacitación y el desarrollo profesional para los trabajadores que están desplazados por la fusión.

En este sentido, la empresa fusionada también deberá honrar los acuerdos de negociación colectiva previamente establecidos y negociar de buena fe con los sindicatos en los próximos años.

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