Trump lanza portal para denunciar fraude de visas: ¿qué pueden reportar sobre un migrante?

Hay nuevo portal para denunciar fraude con visas. Foto: Shutterstock.

Si tienes una visa estadounidense vigente, hay una novedad que conviene conocer. El Departamento de Estado abrió el 23 de septiembre un portal para que cualquier persona pueda proporcionar información sobre posibles casos de fraude o uso indebido de visas de Estados Unidos. El formulario puede enviarse incluso de manera anónima.

La medida llega en un momento en que la administración Trump amplía la revisión de los extranjeros que solicitan o utilizan visas para entrar al país.

Y aquí aparece la parte que puede generar más dudas: ¿qué considera el gobierno estadounidense un posible uso indebido de una visa?

¿Qué es el nuevo portal para denunciar fraude de visas estadounidenses?

El Departamento de Estado creó una herramienta específica para recibir información del público sobre posibles irregularidades relacionadas con visas.

La agencia pide proporcionar todos los datos disponibles sobre la persona o situación denunciada. El formulario permite incluir nombre completo, fecha de nacimiento, número de visa, número de pasaporte, dirección y otros datos identificativos, además de explicar qué tipo de supuesto fraude se está reportando.

El reporte puede hacerse sin proporcionar el nombre de quien lo presenta. Sin embargo, el Departamento de Estado advierte que contar con información de contacto puede facilitar que sus funcionarios soliciten detalles adicionales.

La dependencia también aclara que los datos recibidos pueden utilizarse para iniciar o respaldar una investigación y que podrían compartirse con otras autoridades policiales cuando corresponda.

Portal oficial para reportar fraude o uso indebido de visas

¿Qué casos de fraude de visa puede investigar Estados Unidos?

El Departamento de Estado menciona varias conductas que pueden entrar en la categoría de fraude o uso indebido de una visa estadounidense.

Entre ellas aparecen:

Documentos falsificados

Planes de viaje fraudulentos

Matrimonios simulados organizados para obtener beneficios migratorios

Empresas ficticias

Ofertas laborales inventadas

Esquemas relacionados con el llamado turismo de maternidad

Información falsa proporcionada durante un proceso de visa

La clave está en distinguir entre una sospecha y una infracción comprobada. Que alguien sea denunciado no significa que automáticamente haya cometido fraude. El propio Departamento de Estado señala que revisará la información recibida y determinará qué acción corresponde.

¿Tener un bebé en Estados Unidos con visa de turista es fraude?

Este es uno de los puntos que más puede preocupar a las familias.

La administración Trump ha puesto especial atención en el llamado turismo de maternidad. El 6 de agosto de 2026, el presidente firmó una orden ejecutiva que ordena combatir el ingreso a Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense.

Pero eso no significa que todo nacimiento ocurrido durante una visita con visa de turista sea automáticamente fraude.

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, citada en el material sobre el lanzamiento del portal, señaló precisamente esta diferencia. Una mujer puede viajar legítimamente por vacaciones o para visitar familiares y después enfrentar un embarazo o una complicación médica que le impida regresar a su país.

Ese escenario no es lo mismo que viajar deliberadamente a Estados Unidos ocultando que el objetivo del viaje es dar a luz.

La propia política anunciada por el gobierno define el turismo de maternidad como el ingreso mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en Estados Unidos, o la facilitación de ese ingreso con ese objetivo.

¿Puede una persona perder su visa por una denuncia?

Una denuncia no equivale por sí misma a una cancelación automática.

El Departamento de Estado explica que la información recibida puede utilizarse para una investigación y, cuando corresponda, para tomar medidas sobre una acción migratoria. La documentación oficial sobre el nuevo formulario contempla incluso la posibilidad de revocar una visa cuando las autoridades determinen que existe una violación que lo justifique.

Por eso, para alguien que tiene una visa estadounidense, la recomendación práctica es sencilla: utilizarla exactamente para el propósito autorizado y proporcionar información verdadera a las autoridades.

La advertencia adquiere mayor relevancia porque el Departamento de Estado también anunció cambios en sus procesos de revisión.

¿Qué otras revisiones de visas está haciendo el gobierno de Trump?

A partir del 1 de octubre de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de presencia en internet para solicitantes de determinadas visas de no inmigrante, incluidas las categorías TN y TD, utilizadas por profesionales bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Los solicitantes de esas categorías deberán configurar sus perfiles de redes sociales como públicos o abiertos para facilitar esa revisión.

La medida se suma a controles que ya abarcan distintas visas de estudiantes, trabajadores temporales, visitantes de intercambio, religiosos y otras categorías.

El resultado es un escenario que merece atención, especialmente entre los latinos que viajan frecuentemente entre Estados Unidos y sus países de origen. Tener una visa no significa que cualquier conducta sea compatible con ella; las condiciones de cada categoría siguen siendo relevantes.

Y ahora existe además un mecanismo formal para que terceros proporcionen información a las autoridades.

Eso cambia algo que hasta hace poco podía pasar inadvertido: el Departamento de Estado ya no depende únicamente de sus propios controles para detectar posibles irregularidades. También está pidiendo información directamente al público.

La herramienta fue creada con una aprobación de emergencia de seis meses y contempla hasta 100,000 respuestas durante ese periodo, de acuerdo con el expediente de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios.

Para quienes tienen visa, quizá el mensaje más importante no sea entrar en pánico ante una posible denuncia. Es mucho más concreto: conservar la documentación, respetar las condiciones de la visa y no asumir que una práctica que antes no generó consecuencias seguirá siendo tratada igual bajo las nuevas políticas de revisión.

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