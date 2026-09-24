¡Baja de intensidad! Huracán Polo se degrada a categoría 4; estos estados tendrán lluvias intensas y vientos fuertes

Polo se degrada a huracán categoría 4. Foto: Conagua.

El huracán Polo se degradó la mañana de este jueves 24 de septiembre de 2026 a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza frente a las costas de Michoacán y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 315 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. Debido a su circulación, se prevén lluvias intensas y muy fuertes, además de vientos y oleaje elevado en cinco estados.

Polo se degrada a huracán categoría 4

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas del SMN, el centro del huracán Polo, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 245 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Actualización del #Huracán #Polo. Esta mañana mañana continúa como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson pic.twitter.com/FQCWKvrlV3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

El fenómeno meteorológico presenta:

Vientos máximos sostenidos: 250 km/h.

250 km/h. Rachas: de hasta 315 km/h.

de hasta 315 km/h. Desplazamiento: hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. Ubicación: a 245 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

La circulación de Polo mantendrá efectos sobre zonas costeras del Pacífico mexicano, particularmente en Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, mientras el sistema continúa su desplazamiento.

Debido a la distancia del ciclón, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), mantiene una zona de prevención y otra de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical.

La zona de prevención se extiende desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Mientras que la zona de vigilancia comprende desde el oeste de Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Huracán Polo ocasionará lluvias intensas y muy fuertes en cinco estados

La circulación del huracán Polo generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en regiones de tres entidades, mientras que otros dos estados tendrán precipitaciones muy fuertes.

Las zonas donde se prevén lluvias son:

Lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]):

Jalisco: oeste, sur y costa

Colima

Michoacán: costa y este

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm):

Nayarit: sur y costa

Guerrero: oeste

De esta manera, Polo ocasionará precipitaciones de distinta intensidad en cinco estados del occidente y sur del país, principalmente en regiones cercanas a la costa del Pacífico.

Polo provocará vientos y oleaje

Además de las lluvias, el huracán Polo generará vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de cuatro entidades.

En Michoacán se esperan vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h. En las costas de Jalisco y Colima, los vientos serán de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h.

Para las costas de Guerrero se pronostican vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

Respecto al oleaje, se prevén alturas de:

6 a 8 metros: costas de Michoacán.

costas de Michoacán. 4 a 6 metros: costas de Jalisco, Colima y Guerrero.

Estas condiciones se mantendrán asociadas a la circulación del huracán Polo mientras continúa su desplazamiento por el océano Pacífico.

¿Qué provocarán las lluvias del huracán Polo?

Las precipitaciones generadas por el sistema podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del huracán Polo y sus posibles efectos en las zonas costeras y regiones donde se pronostican lluvias intensas y muy fuertes.

Polo se acercará a Baja California Sur como huracán categoría 3 y 1

De acuerdo con los pronósticos del SMN, el huracán Polo, actualmente categoría 4, continuará su desplazamiento y se acercará a las costas de Baja California Sur durante los próximos días.

El pronóstico indica que el mayor acercamiento del sistema a la entidad se presentará entre el lunes 28 y martes 29 de septiembre, aunque para entonces se prevé que Polo haya disminuido su intensidad.

Para el lunes 28 de septiembre, el huracán Polo se ubicaría a 110 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Mientras que para el martes 29 de septiembre, el sistema se localizaría a 85 kilómetros al este de Mulegé, ya degradado a huracán categoría 1.

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