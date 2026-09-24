Bebés fallecidos en IMSS Durango no tuvieron necropsia, confirma Fiscalía

La Fiscalía de Durango confirmó que algunos de los recién nacidos fallecidos en el IMSS de Durango no fueron sometidos a una necropsia, mientras continúa la investigación por la muerte de cinco bebés y la presencia de una bacteria en el hospital.

El dato fue dado a conocer por la fiscal estatal, Sonia de la Garza, después de su comparecencia ante el Congreso de Durango. De acuerdo con el periodista y creador de contenido Saúl Macías, la funcionaria confirmó que los bebés no fueron sometidos a este procedimiento.

En entrevista, Saúl Macías explicó que todavía no se conoce con precisión en cuántos casos no se realizó la necropsia, aunque señaló que la mayoría de los fallecimientos estarían en esta situación.

“Se sabe que los bebés no fueron sometidos a una necropsia. Incluso sobre el tema acaba de declarar la fiscal de Durango. Ella confirmó que los bebés no habían sido sometidos a una necropsia y que, por lo tanto, pues estaría hablando de un delito”.

El periodista indicó que la confirmación de la Fiscalía podría tener implicaciones legales, por lo que será parte de las investigaciones para determinar qué ocurrió dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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