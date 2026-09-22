IMSS da explicación a padres de bebés fallecidos en Durango, pero siguen sin mostrar necropsias 

Padres de bebés fallecidos en Durango exigen resultados. Foto: Omar Hernández

Por primera ocasión desde que comenzaron a registrarse los fallecimientos de recién nacidos, el pasado 15 de septiembre, familiares de los bebés se reunieron directamente con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conocer los avances de las investigaciones. Sin embargo, los familiares desconfían de los informes pues hasta la fecha no hay necropsias hechas a los cuerpos de los bebés.

La reunión fue encabezada por Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, quien informó que se convocó a las familias para compartir la información disponible y escuchar sus planteamientos.

Familias cuestionan información sobre la muerte de los bebés

Durante el encuentro se explicó a los familiares sobre el estado que guarda la investigación. Sin embargo, algunos padres manifestaron su desconfianza debido a que, hasta el momento, aseguran que no se han realizado necropsias a los cuerpos de los recién nacidos.

Diego Tobalín, padre de Darío, cuestionó que las familias no hayan tenido acceso a documentos o estudios que respalden la información proporcionada por las autoridades.

Por su parte, Jesús Ruacho, padre de Liam, pidió que se esclarezcan los fallecimientos y que el IMSS implemente mejoras en la atención para evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

Gobierno de Durango pide investigación independiente

Ante la incertidumbre sobre las causas de los fallecimientos, el Gobierno de Durango solicitó realizar una investigación independiente, debido a que, según autoridades estatales, todavía no cuentan con información suficiente sobre las indagatorias realizadas por el IMSS.

Saúl Fernández, de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, señaló que hasta ahora no conocen el nombre de la bacteria a la que hace referencia el Instituto.

El funcionario también cuestionó que se haya realizado una limpieza exhaustiva del área antes de completar el muestreo correspondiente.

Posible infección, una de las líneas de investigación

Una de las principales líneas de investigación apunta a una posible infección relacionada con factores dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Entre las posibilidades mencionadas por las autoridades estatales se encuentran fallas en el lavado de manos del personal, así como una limpieza inadecuada de sondas, mascarillas o equipos de ventilación.

Fernández explicó que estos factores podrían contribuir a desencadenar un proceso infeccioso, aunque la investigación continúa y todavía no existe una conclusión definitiva sobre la causa de los fallecimientos.

UCIN permanece cerrada y esperan resultados de cultivos

El IMSS informó que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada y que, hasta el momento, no se han identificado nuevos casos de pacientes expuestos.

Los recién nacidos que requieren atención médica son trasladados a otros hospitales del estado, mientras que los pacientes que permanecen internados en el Hospital de Zona No. 1 son sometidos a revisiones.

Las autoridades de Durango señalaron que los cultivos de las muestras obtenidas podrían tardar al menos cinco días. Los resultados permitirán determinar si existe una bacteria relacionada con los fallecimientos y aportar información a la investigación en curso.

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